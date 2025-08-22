Hugo Mariutti explora o pós-punk no single “Out Of Time (You Don’t Know)” Quarto álbum solo do ex-guitarrista do Shaman será lançado em 05 de setembro Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h58 ) twitter

Hugo Mariutti lança hoje “Out Of Time (You Don't Know)”, última amostra do novo álbum “This Must Be Wrong”. O quarto disco da carreira solo do guitarrista será disponibilizado em 05 de setembro.

“Foi a última música que escrevi para o projeto”, comenta Hugo. “Uma guitarra que um amigo deixou comigo acabou inspirando a canção e ela tem elementos do pós-punk, e ao mesmo tempo algo dos anos 90. A letra fala sobre depressão, uma doença que assombra muita gente e ainda em 2025, muita gente menospreza. Quis mostrar o lado de quem já passou por isso e poder falar abertamente sobre a questão”.

Como já antecipado no single “Heaven”, o artista mantém vivo o desejo de se reinventar a cada projeto e, nesta fase, volta seu olhar para composições mais introspectivas, explorando sonoridades que se afastam do heavy metal que consolidou sua trajetória. 'This Must Be Wrong' chega após 'The Last Dance' (2023), seu primeiro trabalho após o fim do Shaman, e dá continuidade ao desafio de explorar novas direções.

“Out Of Time (You Don't Know)” é um lançamento ForMusic Records.

HUGO MARIUTTI

Com mais de 30 anos de carreira, Hugo Mariutti carrega muito talento e experiência em sua bagagem musical. O guitarrista e produtor musical já passou pelas bandas de metal e rock Shaman, Viper, Henceforth e o grupo solo de Andre Matos, e participou de turnês ao redor do mundo, se consolidando como uma figura importante da indústria.

Os feitos de Mariutti são reconhecidos tanto pelos fãs como pela crítica especializada: além de ser eleito em 2003 pela Roadie Crew como o melhor guitarrista brasileiro, foi considerado o quarto melhor guitarrista do mundo pela revista francesa Hard Rock, e nomeado na lista de 2012 da Rolling Stone de “70 mestres da guitarra e violão de todos os tempos do Brasil”.