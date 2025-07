Hugo Mariutti lança “Heaven”, primeiro single do quarto álbum da carreira ’This Must Be Wrong’, disco solo do ex-guitarrista do Shaman, chega no início de setembro Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 17h57 ) twitter

’This Must Be Wrong’, disco solo do ex-guitarrista do Shaman, chega no início de setembro

Escute, aqui.

Assista ao clipe, aqui.

Hugo Mariutti divulga hoje “Heaven”, primeiro single do quarto álbum da carreira solo do guitarrista. “This Must Be Wrong” tem previsão de lançamento para o início de setembro.

‌



"Essa música foi a primeira que escrevi para o novo projeto”, revela Mariutti. “Lembro que gravei a melodia do refrão no celular e no mesmo dia já tinha ela inteira. É uma canção bem inspirada nas bandas inglesas de synth pop da década de 80, porém tentei colocar uma sonoridade mais atual nela".

Além da produção e mixagem, Hugo foi responsável por gravar todos os instrumentos da faixa, com exceção da bateria, gravada pelo seu braço direito, Edu Cominato, que já tocou em bandas de muita expressão como Mr Big.

‌



O guitarrista segue motivado a evoluir artisticamente a cada novo trabalho e atualmente explora composições mais introspectivas e mergulha em sonoridades que se distanciam do heavy metal pelo qual é amplamente reconhecido. 'This Must Be Wrong' sucede 'The Last Dance' (2023), seu primeiro lançamento após o fim do Shaman, e promete aprofundar ainda mais o processo desafiador que o levou a sair da zona de conforto.

“Heaven” é um lançamento ForMusic Records.

‌



HUGO MARIUTTI

Com mais de 30 anos de carreira, Hugo Mariutti carrega muito talento e experiência em sua bagagem musical. O guitarrista e produtor musical já passou pelas bandas de metal e rock Shaman, Viper, Henceforth e o grupo solo de Andre Matos, e participou de turnês ao redor do mundo, se consolidando como uma figura importante da indústria.

Os feitos de Mariutti são reconhecidos tanto pelos fãs como pela crítica especializada: além de ser eleito em 2003 pela Roadie Crew como o melhor guitarrista brasileiro, foi considerado o quarto melhor guitarrista do mundo pela revista francesa Hard Rock, e nomeado na lista de 2012 da Rolling Stone de “70 mestres da guitarra e violão de todos os tempos do Brasil”.