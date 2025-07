Humberto Gessinger traz turnê 2025 ao Multiplan Hall em Ribeirão Preto no dia 19 de julho Ingressos à venda em Ticketmaster com desconto especial de férias no mês de julho Cartão de Visita|Do R7 07/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h38 ) twitter

Um dos nomes mais icônicos do rock nacional está de volta aos palcos com força total.

Humberto Gessinger, vocalista e líder dos saudosos Engenheiros do Hawaii, apresenta sua nova turnê 2025 em Ribeirão Preto, no dia 19 de julho, no moderno e sofisticado

Multiplan Hall, um dos espaços de eventos mais completos do interior paulista.

A nova turnê celebra não só os mais de 35 anos de carreira do cantor, compositor e multi-instrumentista gaúcho, mas também revisita grandes sucessos que marcaram gerações. No repertório, estão confirmadas canções atemporais como “Infinita Highway”, “O Papa é Pop”, “Pra Ser Sincero” e “Refrão de Bolero”, além de faixas mais recentes e inéditas, que mostram a energia criativa de Gessinger em plena forma.

Além de uma performance musical de altíssimo nível, o público poderá curtir toda a estrutura do Multiplan Hall, que vem se consolidando como referência em entretenimento na região. Com projeto arquitetônico moderno, o espaço oferece tecnologia de ponta em som, iluminação e conforto, além de um setor de alimentos e bebidas inovador, com gastronomia de excelência e variedade que agrada aos mais exigentes paladares. É uma verdadeira experiência completa, unindo arte, cultura e sabores.

Os ingressos já estão à venda pelo site ticketmaster.com.br, com um desconto especial de férias durante todo o mês de julho. Uma oportunidade imperdível para curtir esse grande show com um valor promocional. Garanta já o seu lugar e aproveite essa chance de ver de perto um dos maiores nomes da música brasileira em um show memorável!

Serviço

Show: Humberto Gessinger – Turnê 2025

Data: 19 de julho de 2025 (sábado)

Local: Multiplan Hall – Ribeirão Preto (SP)

Horário: Abertura da casa às 19:30h | Início do show às 21h

Vendas: ticketmaster.com.br

Desconto de Férias: Promoção válida durante todo o mês de julho

Mais informações: @multiplanhallrbs

Evite fraudes e golpes e adquira ingressos apenas nos canais oficiais de venda do Multiplan Hall.