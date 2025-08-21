Hurricanes faz show de lançamento do vinil de ‘Back to the Basement’ A apresentação acontece nesta quinta-feira (21) no Steel Music Bar Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h01 ) twitter

A apresentação acontece nesta quinta-feira (21) no Steel Music Bar

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute o álbum, aqui.

A banda brasileira de rock e blues Hurricanes comemora o lançamento do vinil de seu segundo álbum de estúdio, “Back to the Basement” (2024), com um show em São Paulo. A performance ocorre nesta quinta-feira, 21 de agosto, no Steel Music Bar.

Back to the Basement é o primeiro lançamento da banda a ganhar uma edição em vinil. Com novas sonoridades e texturas nas composições, o álbum manteve o aspecto “ao vivo” da banda, que é conhecida pelos seus shows cheios de dinâmica e energia contagiante, O lançamento em vinil chega em edição com novo projeto gráfico e uma nova masterização.

O vinil de Back to the Basement estará disponível no show de lançamento, e os fãs já podem garantir também entrando em contato com a página da banda no Instagram. As vendas online iniciarão em breve via Wikimetal Store.

SERVIÇO:

Data: 21/08 (quinta-feira)

Local: Steel Music Bar | Alameda dos Jurupis, 1796 – Moema, São Paulo

Horário: Abertura da casa 17h00

Show 21h30

Entrada: R$35 (porta)