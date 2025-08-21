Hurricanes faz show de lançamento do vinil de ‘Back to the Basement’
A apresentação acontece nesta quinta-feira (21) no Steel Music Bar
Escute o álbum, aqui.
A banda brasileira de rock e blues Hurricanes comemora o lançamento do vinil de seu segundo álbum de estúdio, “Back to the Basement” (2024), com um show em São Paulo. A performance ocorre nesta quinta-feira, 21 de agosto, no Steel Music Bar.
Back to the Basement é o primeiro lançamento da banda a ganhar uma edição em vinil. Com novas sonoridades e texturas nas composições, o álbum manteve o aspecto “ao vivo” da banda, que é conhecida pelos seus shows cheios de dinâmica e energia contagiante, O lançamento em vinil chega em edição com novo projeto gráfico e uma nova masterização.
O vinil de Back to the Basement estará disponível no show de lançamento, e os fãs já podem garantir também entrando em contato com a página da banda no Instagram. As vendas online iniciarão em breve via Wikimetal Store.
SERVIÇO:
Data: 21/08 (quinta-feira)
Local: Steel Music Bar | Alameda dos Jurupis, 1796 – Moema, São Paulo
Horário: Abertura da casa 17h00
Show 21h30
Entrada: R$35 (porta)
