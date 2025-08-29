HYDE anuncia sua primeira turnê solo na América Latina HYDE, uma das vozes mais emblemáticas da música japonesa e líder de bandas lendárias como L’Arc-en-Ciel, VAMPS e THE LAST ROCKSTARS... Cartão de Visita|Do R7 29/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h58 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

HYDE, uma das vozes mais emblemáticas da música japonesa e líder de bandas lendárias como L’Arc-en-Ciel, VAMPS e THE LAST ROCKSTARS, retorna à América Latina para apresentar ao vivo seu mais recente álbum HYDE [INSIDE], lançado em setembro de 2024. Esta turnê marca a primeira vez que HYDE visita a região como solista, após ter percorrido o continente em diversas ocasiões com o VAMPS.

Com mais de 40 milhões de discos vendidos em todo o mundo, apresentações históricas no Tokyo Dome e sendo o primeiro artista japonês a encabeçar um concerto no Madison Square Garden, HYDE consolidou-se como uma figura global da música rock. Sua trajetória inclui colaborações com artistas internacionais, participações em festivais de renome mundial e contribuições para franquias de anime e videogame de grande impacto como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Devil May Cry 5 e Black Butler.

Datas confirmadas da HYDE [INSIDE] LATAM TOUR 2025:

29 de agosto – Circo Volador (Cidade do México, México)

5 de setembro – Teatro Caupolicán (Santiago, Chile)

7 de setembro – Palermo Groove (Buenos Aires, Argentina)

14 de setembro – Carioca Club (São Paulo, Brasil)

Hyde compartilha: “Agora que meu novo álbum HYDE [INSIDE] está disponível, sinto como se fosse reencontrar meus amigos depois de muito tempo, levando este novo trabalho em minhas mãos. Para esta turnê mundial quero oferecer um show tão impactante quanto os do Japão. Estou aguardando ansiosamente por sua calorosa recepção!”

Esta turnê representa um novo capítulo na carreira de HYDE, reconhecido também como Embaixador de Turismo da Áustria (2024-2025) e admirado por sua capacidade de transcender fronteiras culturais através de sua música.

HYDE online:

