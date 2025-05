INGRESSOS À VENDA: Boris Brejcha anuncia megaturnê em Curitiba O aclamado DJ e produtor alemão vai desembarcar na capital paranaense no próximo dia 20 de dezembro, para única apresentação na Pedreira... Cartão de Visita|Do R7 13/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h47 ) twitter

O aclamado DJ e produtor alemão vai desembarcar na capital paranaense no próximo dia 20 de dezembro, para única apresentação na Pedreira Paulo Leminski

Conhecido e consolidado como um dos maiores nomes da história da música eletrônica mundial, o DJ e produtor alemão Boris Brejcha, criador do estilo High-Tech Minimal e conhecido por suas apresentações impactantes com a emblemática máscara veneziana, confirmou o seu retorno ao Brasil com a turnê mundial “Reflections”, sucesso de público e crítica. Como não poderia ser diferente, a passagem de Brejcha pelo país terá uma parada obrigatória em Curitiba (PR), capital nacional da música eletrônica, onde o artista fará apresentação única no dia 20 de dezembro, na icônica Pedreira Paulo Leminski.

No vasto universo da música eletrônica, Boris Brejcha se destaca como um “alquimista sonoro”, transmutando experiências de vida em composições que transcendem o convencional. Nascido em Ludwigshafen, na Alemanha, em 1981, sua infância foi marcada por um evento transformador: aos seis anos, sobreviveu ao desastre aéreo de Ramstein, que o deixou com cicatrizes físicas e emocionais profundas. Foi nesse refúgio introspectivo que Boris encontrou na música um santuário, iniciando sua jornada musical com aulas de bateria e teclado. Aos doze anos, inspirado por uma coletânea do festival Thunderdome, mergulhou na produção de música eletrônica, plantando as sementes de uma carreira que floresceria em inovação e autenticidade.

Boris não apenas criou um estilo musical próprio, o High-Tech Minimal, mas também personificou sua arte por meio de uma máscara veneziana de joker, símbolo de mistério e singularidade, inspirada no Carnaval brasileiro. Essa identidade visual e sonora o elevou a palcos de renome mundial, como Tomorrowland e Coachella. Em 2015, fundou seu próprio selo (Fckng Serious), consolidando sua visão artística e oferecendo uma plataforma para grandes talentos. Com lançamentos recentes marcantes, como o álbum “Space Diver”, de 2020, Boris continua a redefinir os limites da música eletrônica, convidando ouvintes a uma viagem onde cada batida é uma história e cada melodia, uma emoção.

Boris Brejcha no Brasil

A passagem do artista alemão pelo Brasil será curta, com apenas duas apresentações. Além da capital paranaense, que receberá o DJ e produtor alemão no dia 20 de dezembro, a cidade de São Paulo (SP) será palco da turnê "Reflections" no dia 19.

A turnê mundial “Reflections”, do DJ e produtor alemão Boris Brejcha, passará por Curitiba (PR) no próximo dia 20 de dezembro, com apresentação única na Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos estão disponíveis via plataforma Ingresse ( www.ingresse.com ). Para mais informações, acesse os perfis oficiais no Instagram das produtoras responsáveis pela passagem da turnê de Boris Brejcha pela capital paranaense: Planeta Brasil Entretenimento - @planetabrasilentretenimento , Seven Experience - @seven.exp e Entourage Brasil - @entourage.br .