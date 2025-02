"Insignificância" estreia no Teatro Oficina do Estudante com texto do dramaturgo Terry Johnson Cássio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo, após uma bem-sucedida temporada em São Paulo, dão início à uma curta temporada... Cartão de Visita|Do R7 21/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cássio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo, após uma bem-sucedida temporada em São Paulo, dão início à uma curta temporada em Campinas com a peça que analisa os impactos da fama, sob a direção de Victor Garcia Peralta e produção de Rodrigo Velloni

Em um hotel na Nova York de 1953 se passa o hipotético encontro entre quatro famosas lendas norte-americanas – a estrela de cinema Marilyn Monroe, Albert Einsten, cientista criador da Teoria da Relatividade (que levou à criação da Bomba H e, consequentemente, à Bomba Atômica), Joe DiMaggio, renomado jogador de beisebol e marido de Marylin, e o infame senador Joe McCarthy. Encontro que poderia acontecer hoje, trocando os personagens originais por seus pares na atualidade.

Este é o enredo da peça Insignificância, texto do dramaturgo e diretor de teatro, cinema e televisão inglês Terry Johnson, lançado em livro em 1983, na qual os atores Cássio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo assumem os papéis do Professor, da atriz, do jogador de beisebol e do senador, que estreia em outubro no Teatro FAAP, em São Paulo, sob a direção de Victor Garcia Peralta.

Este encontro singular destaca uma das questões mais discutidas na mídia contemporânea: as consequências da fama, tanto na vida pessoal de renomadas celebridades, em relação às concessões necessárias para alcançá-la ou preservá-la, quanto à sua exploração para objetivos políticos. Através das perspectivas de figuras que simbolizam alguns dos maiores fenômenos de popularidade do século XX, o autor reflete sobre as maneiras de lidar com a fama (ou com a perda dela): a rejeição por parte do cientista, a aceitação hesitante, personificada no mito sexual que Marilyn continua a representar, e a decepção quando a fama se dissipa, refletida no personagem do jogador.

‌



Outro componente se une ao enredo: a política, representada pelo macartismo no contexto da Guerra Fria, quando o senador McCarthy capitaneou uma verdadeira “caça às bruxas” nos EUA, com o objetivo de criminalizar o comunismo e seus adeptos, cerceando as liberdades políticas.

A montagem brasileira tem tradução de Gregório Duvivier e reedita a parceria entre o produtor Rodrigo Velloni e o autor, após a montagem, em 2016, do espetáculo Histeria, com direção de Jô Soares, que recebeu o prêmio Arte Qualidade Brasil de Melhor Produção/2017. Os figurinos de Fábio Namatame, o visagismo de Claudinei Hidalgo e as perucas de Feliciano San Roman são ingredientes essências na montagem, captando e personificando as celebridades “emprestadas” ao texto.

‌



Mais de 40 anos nos separam da escrita de Insignificância, e outros 70 da época em que se passa o enredo, mas as situações e os personagens continuam muito atuais. A estrela de cinema hoje seria musa das mídias sociais. O jogador de beisebol, para nós, brasileiros, seria o jogador de futebol, com milhões de seguidores e sem muita noção. O senador poderia estar sentado no plenário brasileiro, dizendo e fazendo o mesmo que o escroque do texto de Johnson. O único que, se estivesse ainda entre nós, estaria trazendo contribuições à sociedade seria o cientista.

O espetáculo é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, e do ProAC, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

‌



Patrocínio: Fórmula Natural e Volkswagen Caminhões e Ônibus

Co-Patrocínio: Alberflex e Rehau

Apoio: Instituto Adimax, Competition e Interfood

Serviço

Insignificância – Uma Comédia Relativa

@insignificancia.teatro

Temporada: 31/01 a 09/02/2025

Teatro Oficina do Estudante

Shopping Iguatemi Campinas

Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina

@teatrooficinadoestudante

Sextas e sábados às 21h; domingos às 19h

Ingressos: R$100,00 / R$50,00 (meia)

Capacidade: 515 pessoas

Pela internet: https://ingressodigital.com/ evento/14261/insignificancia

Estacionamento no local

Acessibilidade

Duração: 100 minutos

Classificação etária: 16 anos

Gênero: Comédia

Ficha Técnica

Elenco: Cassio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo

Autor: Terry Johnson

Tradução: Gregório Duvivier

Direção: Victor Garcia Peralta

Produção: Rodrigo Velloni

Diretor Assistente: André Acioli

Cenário: Chris Aizner

Direção de Imagem: André Grynwask e Pri Argoud (Um Cafofo)

Música Original: Marcelo Pellegrini

Iluminação: Beto Bruel

Figurinos: Fábio Namatame

Designer Gráfico: Peu Fulgencio

Consultoria de Movimento: Vivien Buckup

Fotos de Estúdio: Jairo Goldflus

Fotos de Cena: João Caldas

Visagista: Claudinei Hidalgo

Perucas: Atelier San Roman

Produção de Objetos: Jorge Luiz Alves

Pesquisa e Consultoria Histórica: João Victor Silva

Produção Musical: Surdina

Assistência e Programação de Luz: Pajeú Oliveira

Operação de Luz: Melissa Oliveira

Painel de Led e Gerenciamento de Vídeo: On Projeções

Diretor de Palco: Jones de Souza

Contrarregra: Eduardo Portella

Camareira: Luciana Galvão

Vestido Atriz: Juliano Queiroz

Alfaiate: Agenor Domingos

Assistente de Maquiagem: David Lenk

Cenotecnia: Casa Malagueta

Equipe de Cenotecnia: Alício Silva, Giorgia Massetani, Cleiton Willy, Demi Araújo, Igor B. Gomes, Mariana Maschietto, Shampzss e Danndhara Shoyama

Produção Executiva: Swan Prado

Assistente de Produção: Adriana Souza

Assistente de Designer Gráfico: Daniela Souza

Assessoria de Imprensa: Vicente Negrão Assessoria

Captação, Criação de Conteúdo e Mídias Sociais: GaTú Filmes

Anúncios Online: Lead Performance

Assessoria Jurídica: Martha Macruz

Gestão Financeira: Vanessa Velloni

Realização: Velloni Produções Artísticas, Cult SP e Governo do Estado de São Paulo