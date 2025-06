Inverno em Bonito (MS): temporada de águas cristalinas e passeios tranquilos Agência orienta sobre trilhas, grutas, balneários e outras alternativas para curtir a cidade fora do verão Cartão de Visita|Do R7 30/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h56 ) twitter

Agência orienta sobre trilhas, grutas, balneários e outras alternativas para curtir a cidade fora do verão

Hudson Garcia/Hudson Garcia

Conhecido por suas águas cristalinas, grutas e trilhas em meio à natureza, Bonito continua sendo um destino atrativo mesmo durante o inverno. A Acqua Viagens, agência especializada em roteiros personalizados na região, destaca uma série de atividades recomendadas para esse período na cidade, que segue encantando os visitantes em busca de tranquilidade e contato com as belezas naturais.

Durante o inverno, os turistas encontram menor fluxo de visitantes e preços mais acessíveis em hospedagem e atrativos. Com temperaturas que variam entre 15°C e 25°C e maior incidência de dias ensolarados - apesar de algumas noites frias -, essa é a época ideal para explorar trilhas, passeios de contemplação e visitas a cavernas e balneários.

Além disso, o frio favorece a visibilidade das águas, que atinge níveis excepcionais nesta época do ano, devido à menor proliferação de algas. Os rios e nascentes exibem tons vibrantes de azul e verde, com transparência que chega a ultrapassar os 40 metros, proporcionando experiências ainda mais impressionantes em atividades como flutuação e mergulho.

Entre os destaques da temporada está a Lagoa Misteriosa, cavidade alagada com águas incrivelmente transparentes e de coloração azul intensa. Seu nome se deve ao fato de sua profundidade ainda não ser totalmente conhecida; o ponto mais fundo explorado por mergulhadores foi 220 metros abaixo da superfície. A visibilidade chega a ultrapassar 40 metros, revelando peixes e formações submersas em um cenário de rara beleza. A visitação à Lagoa Misteriosa ocorre exclusivamente entre abril e setembro, justamente quando a transparência da água está em seu auge. É possível explorá-la por meio de flutuação ou mergulho com cilindro.

Outro destaque é a Gruta do Lago Azul, localizada a cerca de 20 km do centro de Bonito. A caverna impressiona pelo lago subterrâneo de tonalidade azul intensa, cujas águas atingem profundidade estimada de 90 metros. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o local abriga fósseis, crustáceos endêmicos e formações geológicas milenares.

Para quem deseja relaxar em meio à natureza, balneários como o Eco Park Porto da Ilha, Balneário Municipal e Balneário Praia da Figueira oferecem estrutura com piscinas naturais, áreas de descanso e opções de lazer para toda a família, sendo ideais mesmo para quem prefere não entrar na água.

Outra alternativa é a visita à Fazenda Ceita Corê, que abriga sete quedas d’água do Rio Chapena e trilhas entre passarelas e tirolesas. O roteiro inclui paradas em cachoeiras formadas por tufas calcárias e pequenas grutas, como a do "Seu" Ricardo e a da Hidromassagem. Para os amantes da observação de aves, o Buraco das Araras, uma cratera com mais de 100 metros de profundidade, é um dos principais pontos de contemplação da fauna local, especialmente das araras-vermelhas.

Já para os mais aventureiros, as flutuações no Rio da Prata, Nascente Azul, Rio Sucuri e Aquário Natural permanecem entre as atividades mais procuradas, graças à estabilidade térmica e à incrível transparência da água, que permitem observar com nitidez os peixes e a vegetação subaquática ao longo dos percursos.

A Acqua Viagens oferece pacotes completos que incluem hospedagem, passeios e transporte local. Entre as opções de acomodação estão empreendimentos como a Pousada Arte da Natureza e o Zagaia Eco Resort. Os roteiros podem incluir atrativos como a Lagoa Misteriosa, Nascente Azul e visitas guiadas às principais trilhas e grutas da região.

Segundo a agência, o inverno é ideal para viajantes que buscam experiências mais tranquilas, com menor concentração de turistas e mais tempo para contemplar as paisagens. A dica é optar por roteiros de 3 a 6 dias, com itinerários personalizados conforme o perfil de cada visitante.

Mais informações: acquaviagens.com.br