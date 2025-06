Isabella Lovestory lança o novo single “Eurotrash” Logo após a comoção em torno do anúncio de seu segundo álbum, a popstar experimental hondurenha Isabella Lovestory lança seu novo single... Cartão de Visita|Do R7 09/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h56 ) twitter

Logo após a comoção em torno do anúncio de seu segundo álbum, a popstar experimental hondurenha Isabella Lovestory lança seu novo single, “Eurotrash”, um hino eletro-trap movido a sintetizadores que celebra carruagens ornamentadas voadoras, os becos mais decadentes da Europa, poodles franceses rosa mordendo bundas de garotas europeias e a compra de uma passagem aérea de primeira classe usando uma bolsa LV falsa. A faixa, produzida por Kamixlo e Chicken, chega junto com a divulgação da tracklist completa de Vanity, que será lançado no dia 27 de junho via Giant Music / Lovestory inc.

Amanhã, Isabella leva sua presença de palco magnética ao festival We Love Green, em Paris, antes de se apresentar no Primavera Sound, em Barcelona, no dia seguinte. Para celebrar o lançamento do álbum, Isabella retorna aos EUA para se apresentar no LadyLand Festival, no Brooklyn, no Under The K Bridge, no dia 28 de junho, juntando-se a um lineup que inclui FKA Twigs, Cardi B, Pabllo Vittar, Eartheater e mais.

No mês passado, Isabella lançou dois singles: a sensual e melódica “Gorgeous”, com um twist em forma de pesadelo reggaeton, e o drama corporal grotesco “Telenovela”, que já acumula mais de 1 milhão de streams no YouTube. Isabella começou o ano com o single “Putita Boutique” em parceria com TAICHU, da Argentina, jogando gasolina na chama acesa com os sucessos “Botoxxx”, “VIP” e “Puchica”.

Vanity subverte as expectativas de um facelift sonoro excessivamente polido que seu título poderia sugerir, refletindo em vez disso as nuances da beleza e sua inevitável decadência. O novo álbum de Isabella mostra uma artista em liberdade, empoderada para experimentar diferentes sons e paletas, e imaginar um mundo grandioso e extravagante ao seu redor — indo desde a direção criativa de cada vídeo até o design dos cenários.

“‘Vanity’ é a luta que vivi ao ter minha imagem tão exposta,” diz Isabella sobre o álbum. “Quis romantizar essa escuridão e transformá-la em narrativa. Cada música é um lado diferente meu lidando com a própria vaidade, em toda a sua bela escuridão.”

Nascida em Honduras antes de se mudar para os Estados Unidos e, posteriormente, para o Canadá aos 17 anos, Lovestory se consolidou como uma força pioneira que abriu seu próprio caminho na interseção entre pop e reggaeton, tornando-se um ícone da música experimental.

Em 2022, ela deixou sua marca com o álbum de estreia Amor Hardcore, que Pitchfork descreveu como “divertido, maximalista e sedutor até o último fio”. Com um som de reggaeton experimental influenciado pelo trap espanhol e pela eletrônica gótica, o próximo projeto de Isabella leva sua experimentação sonora maximalista ainda mais além do convencional, inspirando-se em suas queridas influências do pop Y2K, do synth-wave, de seus colegas do K-pop e das mulheres desafiadoras e destemidas que admira, como Lady Gaga e Kim Gordon, do Sonic Youth.

Tracklist:

1. Vanity Intro

2. Fresa Metal

3. Telenovela

4. Puchica

5. Eurotrash

6. Vanity

7. Putita Boutique (feat. Taichu)

8. Gorgeous

9. Pill

10. Bling

11. VIP

12. Tu Te Vas

13. Perfecta

