Ivan Lins completa 80 anos e Ecad faz ranking das músicas mais tocadas e regravadas no Brasil Clássico "Madalena" lidera execuções e regravações da obra do cantor e compositor Cartão de Visita|Do R7 16/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h36 )

Clássico “Madalena” lidera execuções e regravações da obra do cantor e compositor

Cartão de Visita - Entretenimento

Ivan Lins é um dos grandes nomes da música popular brasileira, com uma carreira marcada por sucessos que conquistaram o Brasil e o mundo. Para celebrar seus 80 anos, que serão completados no dia 16 de junho, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial sobre a trajetória musical do artista.

Segundo os dados da entidade, o compositor possui 802 obras musicais e 927 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. O destaque vai para “Madalena”, em parceria com Ronaldo Monteiro de Souza, que lidera tanto o ranking de obras mais executadas quanto o de mais regravadas, com 71 fonogramas identificados. A música foi eternizada por Elis Regina nos anos 1970 e segue presente no repertório de diferentes gerações de intérpretes.

Outros clássicos como “Vitoriosa”, “Lembra de mim” e “Novo tempo”, todos em parceria com Vitor Martins, também se destacam entre as canções mais tocadas do artista nos últimos cinco anos.

Entre os intérpretes que mais gravaram músicas de sua autoria, a cantora Simone aparece em primeiro lugar, com 58 fonogramas cadastrados.

No Brasil, o Ecad é a única instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas de autoria de Ivan Lins mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina).

Posição Música Autores 1 Madalena Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza 2 Vitoriosa Vitor Martins / Ivan Lins 3 Lembra de mim Vitor Martins / Ivan Lins 4 Novo tempo Vitor Martins / Ivan Lins 5 Sou eu Chico Buarque / Ivan Lins 6 Vieste Vitor Martins / Ivan Lins 7 Desabafo Nave / D2 / Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza 8 Iluminados Vitor Martins / Ivan Lins 9 Um feliz Natal José Feliciano / Ivan Lins 10 Começar de novo Vitor Martins / Ivan Lins

Top 5 das músicas de autoria de Ivan Lins mais gravadas

Posição Música Autores 1 Madalena Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza 2 Começar de novo Vitor Martins / Ivan Lins 3 Bilhete Vitor Martins / Ivan Lins 4 Aos nossos filhos Vitor Martins / Ivan Lins 5 Lembra de mim Vitor Martins / Ivan Lins