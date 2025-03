Ivete Sangalo apresenta show exclusivo no Tivoli Ecoresort Praia do Forte em junho No ano em que o resort celebra 40 anos, um dos maiores nomes da música brasileira encanta hóspedes em evento repleto música em uma... Cartão de Visita|Do R7 31/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h26 ) twitter

No ano em que o resort celebra 40 anos, um dos maiores nomes da música brasileira encanta hóspedes em evento repleto música em uma noite inesquecível

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte prepara uma experiência musical única para seus hóspedes. No sábado, 7 de junho, Ivete Sangalo sobe ao palco para um show exclusivo dentro do resort, trazendo sua energia contagiante e seus maiores sucessos em um espetáculo inesquecível.

Com uma trajetória de mais de 30 anos na música, Ivete acumula mais de 300 canções e inúmeros prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Grammy Latino. Em um ano especial para o Tivoli Ecoresort Praia do Forte e para a música brasileira, 2025 marca tanto as quatro décadas de excelência do resort quanto os 40 anos do axé music, gênero que conquistou o país. No repertório da cantora, sucessos como "Sorte Grande", "Eva" e "Não Precisa Mudar" prometem embalar os corações apaixonados, além da vibrante "O Mundo Vai", gravada na Praia do Forte, e os hits deste ano "Energia de Gostosa" e “O verão bateu em minha porta”.

Este evento oferece a oportunidade de assistir a um show da artista em um ambiente intimista e privilegiado, combinando o melhor da música brasileira com todo o conforto que só o Tivoli Ecoresort pode proporcionar.

O pacote especial inclui hospedagem de 5 a 8 de junho, com acesso garantido ao show, além de café da manhã e jantar completos durante a estada. Os hóspedes poderão combinar esta experiência musical única com dias de relaxamento nas piscinas do resort, tratamentos no Anantara Spa e toda a exclusividade que o Tivoli Ecoresort oferece. As reservas podem ser feitas até o dia 7 de junho.

Termos & Condições | Show Ivete Sangalo

Período de hospedagem: 05 a 08 de junho, 2025

Inclui: 3 diárias + café da manhã e jantar + wi-fi + acesso ao show da Ivete Sangalo realizado no dia 07 de junho (sábado)

Valor: Tarifas flutuantes, a partir de R$ 2.650,00 em Double Superior

Políticas de reserva: As reservas serão confirmadas somente por pré-pagamento do valor total da hospedagem até 7 dias após a confirmação da reserva • Cancelamento sem ônus até 30 dias antes do Check in. Após este prazo a multa será de 100% do total da reserva • Desconto de Early Booking não é válido para o pacote.

Reservas

Tivoli Ecoresort Praia do Forte

End.: Avenida do Farol s/n Praia do Forte | Bahia - Brasil

Tel: 55 (71) 3676.4000

Email: reservas.tepf@tivolihotels.com

Site: www.tivolihotels.com

Instagram: @Tivoliecoresort

Facebook: @TivoliEcoresortPraiadoForte