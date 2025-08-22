Ivete Sangalo lança primeira faixa de seu projeto Ivete Clareou, a inédita "Nem Precisa Responder" Ivete Sangalo disponibiliza “Nem Precisa Responder”, primeira faixa inédita do aguardado projeto audiovisual Ivete Clareou Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ivete Sangalo disponibiliza “Nem Precisa Responder”, primeira faixa inédita do aguardado projeto audiovisual Ivete Clareou. A canção conta com a participação especial de Belo, um dos nomes mais emblemáticos do pagode brasileiro.

Ouça aqui!

Assista aqui!

“A voz de Belo nos embala. Não há como não gravar com ele. Eu pensei nele imediatamente quando ouvi essa composição. Ele tem uma digital inconfundível, que faz tremer o coração de qualquer ser humano apaixonado”, revelou Ivete.

‌



Belo retribuiu o carinho: “Estou muito feliz em poder participar, em saber que ela está em nosso segmento e em nosso gênero. Seja muito bem-vinda. Rainha do nosso Brasil, também, fortalecendo o movimento do pagode. A nossa, a melhor que temos. A música é sensacional, porque fala sobre coisas do amor e do coração. Vai ser uma junção maravilhosa e vamos entregar muito para quem está em casa.”

Ivete Sangalo tinha o sonho antigo de gravar um disco de samba. Ainda menina, a primeira música que aprendeu a cantar inteira foi o sucesso de Clara Nunes, "Conto de Areia". Com apenas três anos, Ivete trocava algumas palavras da canção, o que lhe rendeu o apelido de “Veveta marexeira”.

‌



Partindo dessa inspiração, Clara virou verbo, Ivete Clareou de vez. A cantora gravou no último dia 12, o registro audiovisual "Ivete Clareou", que transformou o bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, em uma grande roda de samba. Idealizado pela IESSI e Super Sounds, o espetáculo antecipa a nova turnê de Ivete Sangalo, que estreia em outubro e passará por cinco capitais brasileiras, celebrando a cultura brasileira do samba com releituras de canções clássicas e faixas inéditas.

O projeto é uma homenagem à cultura do samba, reunindo releituras de clássicos de grandes nomes do gênero, como Juízo Final, Canto das Três Raças, O Bem, O Mar Serenou e Retalhos de Cetim, além de inéditas compostas especialmente para o momento, entre elas Nem Precisa Responder, Vai Tomando, Por Inteiro e Mó Loucura.

‌



Além de Belo, o audiovisual ainda conta com participações de peso, como Jorge Aragão, Péricles, Dilsinho, Maria Rita e Arlindinho.

Com mais de três décadas de trajetória e um amor declarado ao samba desde a infância, Ivete define Ivete Clareou como “um encontro espontâneo que celebra a memória do gênero e contribui com sua contemporaneidade”.

O lançamento dos próximos singles e do audiovisual completo está previsto para as próximas semanas, prometendo aquecer o público para a turnê nacional.

Acompanhe todas as novidades: https://www.instagram.com/ iveteclareou/