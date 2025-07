Jamie xx lança o novo single “Dream Night” Jamie xx retorna hoje com uma de suas faixas mais aguardadas dos últimos tempos Cartão de Visita|Do R7 22/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Jamie xx retorna hoje com uma de suas faixas mais aguardadas dos últimos tempos. Tema de intensas discussões entre fãs desde que foi apresentada ao vivo no início do verão, “Dream Night” já se tornou um momento essencial em seus shows, incluindo sua própria LIDO Festival em Londres (onde também fez B2Bs com Nia Archives e Skrillex), sua icônica apresentação no palco principal do Primavera Sound e várias aparições secretas em Glastonbury, entre outras atividades do verão. Um hino hipnótico e envolvente, está pronto para incendiar as pistas de dança nos próximos shows pela Europa e América do Norte.

Falando sobre Dream Night, Jamie xx comenta: “Dream Night é uma faixa que produzi enquanto estava em turnê com In Waves este ano. Tenho muita sorte de viver tantas noites incríveis e belas tocando ao redor do mundo para pessoas maravilhosas, e essa música surgiu de forma muito natural, fruto de todas essas noites mágicas de música e dança dentro e fora do palco. Sou muito grato por tudo isso e queria compartilhar essa sensação e, quem sabe, criar mais momentos cheios de sonho com esta faixa. Obrigado!”

Recentemente, Jamie celebrou o 10º aniversário de seu aclamado álbum de estreia In Colour. Lançado em 29 de maio de 2015, In Colour rapidamente se consolidou como um clássico moderno – uma jornada caleidoscópica pela cultura dance britânica que continua a ressoar entre fãs e críticos. Com faixas icônicas como “Loud Places” (com Romy), “Gosh” (com seu épico videoclipe dirigido por Romain Gavras) e “I Know There’s Gonna Be (Good Times)” (com Young Thug e Popcaan), In Colour alcançou um raro equilíbrio entre credibilidade underground e apelo popular. Rendeu a Jamie xx várias indicações ao GRAMMY, Brit e Ivor Novello Awards, além de ter sido pré-selecionado para o Mercury Music Prize de 2016. Uma década depois, In Colour permanece relevante não apenas pelo brilhantismo da produção, mas também pela profundidade emocional que trouxe às pistas de dança – um álbum que transformou uma carta de amor pessoal à cultura dos clubes britânicos em uma declaração global e definidora de geração.

‌



Enquanto isso, seu tão aguardado segundo álbum, In Waves, foi lançado em 20 de setembro de 2024 pela Young, estreando na 5ª posição da parada de álbuns do Reino Unido. O disco conta com uma lista impressionante de colaboradores, incluindo Honey Dijon, John Glacier, Panda Bear, The Avalanches, Robyn, Oona Doherty e seus colegas do The xx, Oliver Sim e Romy, reunidos em estúdio como trio pela primeira vez desde o álbum I See You de 2017. Com uma sequência de críticas entusiasmadas, o álbum foi descrito pela NME como “impecável”, pela Clash como “uma obra-prima” e pela Rolling Stone UK como “um álbum que busca – e alcança – pura euforia”. Chegando nove anos após In Colour, o trabalho recria os crescendos emocionais e a volatilidade eletrizante de uma noite quase mística. Criado ao longo de quatro anos – um período marcado por seu adorado Essential Mix de 2020, momentos de autorreflexão, uma pandemia global, o retorno gradual às luzes estroboscópicas e um novo amor pelo surfe como forma de escapismo – o álbum já alcança patamares dignos de seu aclamado antecessor.

Jamie xx online:

Official Site / Instagram / TikTok / Facebook