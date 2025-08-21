Jamie xx lança os remixes de “Waited All Night”, assinados por Solomun O titã da música eletrônica Solomun lança hoje dois aguardados remixes de “Waited All Night”, faixa de destaque do aclamado álbum In... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

O titã da música eletrônica Solomun lança hoje dois aguardados remixes de “Waited All Night”, faixa de destaque do aclamado álbum In Waves (2024) de Jamie xx. A canção marcou o reencontro de Jamie com seus colegas do The xx, Romy Madley Croft e Oliver Sim, no estúdio desde o álbum I See You (2017), e desde então se tornou um dos pontos altos de seus shows, incluindo o Glastonbury e o festival LIDO, criado por Jamie.

Os remixes de Solomun vinham sendo alvo de especulação entre fãs há meses, depois que ambos os artistas os apresentaram em sets ao vivo. Reconhecido por sua influente residência Solomun +1 no Pacha Ibiza, pelo selo Diynamic e por apresentações como headliner nos maiores festivais do mundo, o DJ imprime sua assinatura melódica e profunda na faixa original de Jamie, entregando duas versões distintas feitas para as pistas.

“Jamie e eu somos amigos há algum tempo”, comenta Solomun. “O último álbum dele realmente me impressionou — especialmente por ser o primeiro em tantos anos. Escolher apenas uma faixa para remixar não foi fácil, mas com as vozes incríveis de Romy e Oliver, a inspiração veio rápido. No fim, acabei criando duas versões, e estou muito feliz que elas finalmente estejam sendo lançadas.”

‌



O lançamento antecede dois eventos especiais em que Jamie e Solomun dividirão o palco. No dia 22 de agosto, eles se apresentam ao lado de Four Tet no “Dynamic Outdoor”, evento da Diynamic no icônico Théâtre Antique D’Orange, na França. Dois dias depois, em 24 de agosto, Jamie participa de um back-to-back especial com Solomun em sua lendária noite +1 no Pacha Ibiza, após aparições memoráveis ao longo dos últimos anos. Jamie ainda se apresentará no Rock en Seine, no Arc Music Festival em Chicago e no Together For Palestine, no OVO Arena Wembley, em Londres, no dia 17 de setembro.

Lançado em 20 de setembro de 2024 pela Young, In Waves estreou no 5º lugar da parada oficial de álbuns do Reino Unido e traz colaborações com Robyn, Honey Dijon, Panda Bear, The Avalanches e os colegas do The xx. Aclamado como “imaculado” (NME) e “uma obra-prima” (Clash), o disco sucede o 10º aniversário de seu marcante álbum de estreia In Colour, indicado ao GRAMMY, Brit e Mercury Prize, e que inclui clássicos modernos como “Loud Places”, “Gosh” e “I Know There’s Gonna Be (Good Times)”.