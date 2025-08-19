Jérôme Poignard celebra o Ano da França no Brasil com a expo RIO, na Galeria Gilson Martins Ipanema Com aquarelas inéditas que unem arte e design Cartão de Visita|Do R7 19/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h58 ) twitter

Com aquarelas inéditas que unem arte e design

“RIO” é o nome da nova exposição de aquarelas do artista franco-carioca Jérôme Poignard, com curadoria de Michel Provost. Mais do que uma exposição tradicional, é uma ação cultural franco-brasileira que materializa o espírito de troca entre os dois países — algo que só poderia nascer no contexto do Ano França-Brasil, que em 2025 completa 200 anos de relações diplomáticas. O projeto convida o público a redescobrir o Rio de Janeiro sob novas formas: nas telas, nas vitrines e nas ruas.

O grande destaque da mostra é seu formato inédito, que une artes visuais e design em uma colaboração criativa com o renomado designer Gilson Martins. As aquarelas de Poignard — que retratam com leveza, cor e espontaneidade a alma urbana do Rio — ganham vida também fora das molduras: foram estampadas em bolsas e acessórios da grife Gilson Martins, criando uma ponte vibrante entre pintura, moda e identidade cultural.

Com paisagens carregadas de luz, emoção e movimento, Jérôme transforma cenas do cotidiano carioca em experiências imersivas. Ao lado de Gilson Martins, amplia o alcance da arte para além da galeria — direto para o corpo dos admiradores, em uma celebração visual do Rio, da França e da criação conjunta.

‌



Jérôme Poignard é artista plástico, designer e ilustrador, francês da cidade de Fontainebleau e que, após muitas viagens, escolheu o Rio de Janeiro como fonte de grandes inspirações para suas pinturas e um bom lugar para viver. Pinta paisagens urbanas de Londres, Paris, EUA, São Paulo e Rio de Janeiro, na técnica da aquarela, ajudando a entender e a apreciar os espaços privilegiados de grandes cidades por onde já passou. Já realizou exposições em vários países.

Serviço

‌



Exposição: “Rio”

Artista: Jérôme Poignard

‌



Abertura: 05 de setembro

Visitação: até dia 05 de outubro

Dias e horários: Seg-Sex 9h-20h, Sáb 9h-19h

Local: Galeria Gilson Martins Ipanema

Rua Visconde de Pirajá, 462 - Ipanema - RJ

Assessoria de Imprensa: Paula Ramagem

A exposição tem como público-alvo empresários, profissionais liberais, colecionadores, turistas, estudantes e público em geral.