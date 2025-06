João Lucas anuncia a primeira turnê com shows inspirados no álbum de estreia 5 capitais já estão confirmadas Cartão de Visita|Do R7 26/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

5 capitais já estão confirmadas

Cartão de Visita - Entretenimento

Depois de conquistar o público com seu disco de estreia, João Lucas se prepara para mais um grande passo na carreira: sua primeira turnê nacional. O artista, que mergulhou de cabeça no universo pop com o álbum "João Lucas", lançado em novembro do ano passado, agora leva para os palcos a narrativa de amor, paixão e autoconhecimento que embalou seu primeiro trabalho.

A turnê, que passará por cinco capitais brasileiras, começa no dia 1º de agosto, em São Paulo, e segue para o Rio de Janeiro (02/08), Belo Horizonte (09/08), Fortaleza (23/08) e Curitiba (30/08).

“Essa turnê é uma extensão do disco, além de ser a realização de um sonho é uma chance de me apresentar ao público de forma ainda mais próxima, e agora ao vivo com minha banda. Quero que as pessoas se sintam parte dessa história, se divirtam, cantem comigo, dancem e se vejam em cada canção”, conta João.

‌



Datas da turnê João Lucas 2025 :

01/08 (sexta) - SP - Teatro Gazeta

‌



02/08 (sabado) - RJ - Teatro Cesgranrio

09/08 (sabado) - BH - Teatro Camara

‌



23/08 (sabado) - Fortaleza - Teatro Via Sul

30/08 (Sabado) - Curitiba - Teatro Fernanda Montenegro