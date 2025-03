João Pessoa é novo destino da Westin Hotels & Resorts No coração do Nordeste brasileiro, onde a Mata Atlântica encontra o oceano em um espetáculo de cores e formas, surge um refúgio acolhedor... Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h25 ) twitter

No coração do Nordeste brasileiro, onde a Mata Atlântica encontra o oceano em um espetáculo de cores e formas, surge um refúgio acolhedor, projetado para proporcionar conforto e sofisticação. O The Westin João Pessoa acaba de ser anunciado como o segundo empreendimento com a prestigiada marca Westin Hotels & Resorts no Nordeste, administrado pelo mesmo grupo por trás do bem-sucedido The Westin Porto de Galinhas, o primeiro com a bandeira de luxo da Marriott International na América do Sul.

Mais que um hotel, o The Westin João Pessoa foi pensado para ser um santuário de descanso e renovação, elevando a hospitalidade a um novo patamar, onde cada hóspede encontra um verdadeiro lar longe de casa. Com uma arquitetura inspirada no ninho das aves, cada detalhe do The Westin João Pessoa é responsável por criar uma experiência de luxo autêntica e integrada à natureza.

Novo ícone do Nordeste no Polo Turístico de Cabo Branco

O The Westin João Pessoa está inserido em um dos projetos mais visionários do turismo brasileiro: o Polo Turístico de Cabo Branco. Este ambicioso complexo representa o maior e mais bem planejado polo turístico do Nordeste, unindo desenvolvimento sustentável, infraestrutura de ponta e um compromisso genuíno com a valorização do meio ambiente.

‌



Com 654 hectares de área total, o polo se integra à exuberância da Mata Atlântica, garantindo um desenvolvimento harmônico e sustentável. Entre suas atrações, destacam-se parques temáticos e aquáticos, o Parque das Trilhas (maior reserva contínua de Mata Atlântica dentro de um ambiente urbano no Brasil), o Boulevard dos Ipês (avenida que liga o polo ao mar, cercada por espaços verdes, ciclovias e áreas de convivência) e o Centro de Convenções de João Pessoa, que consolida a cidade como um destino de turismo de negócios e eventos.

Com investimentos superiores a R$ 2,3 bilhões, o Polo Turístico de Cabo Branco está transformando João Pessoa em um dos destinos mais desejados do Brasil, atraindo turistas de todo o mundo.

‌



Um refúgio de luxo

Seguindo a filosofia da marca Westin Hotels & Resorts, o The Westin João Pessoa combina o design biofílico com hospitalidade impecável, criando um refúgio onde os hóspedes se sentem acolhidos desde o primeiro instante. Seja para um retiro romântico, uma viagem em família ou uma celebração especial, o hotel oferece um conceito de luxo no qual o bem-estar está no centro de tudo.

‌



O projeto arquitetônico

Cada curva, espaço aberto e elemento da estrutura do The Westin João Pessoa foi cuidadosamente planejado para respeitar e enaltecer o ambiente natural, além de ser um projeto que se alinha aos padrões internacionais de qualidade da Westin Hotels & Resorts, assegurando um alto nível de excelência.

Assinado pelo premiado estúdio DPA, do arquiteto Daniel Piana, especialista em arquitetura hoteleira, o projeto harmoniza sofisticação e natureza de forma excepcional. Entre os conceitos estão blocos dispostos radialmente para proporcionar uma sensação de acolhimento e privacidade, áreas verdes interligadas que garantem um ambiente contínuo de frescor e bem-estar e uso de materiais naturais e sustentáveis, como madeira e pedra, em sintonia com a paisagem ao redor. Aqui, a arquitetura convida cada hóspede a fazer parte deste santuário tropical.

Acomodações perfeitas para o descanso

Inspiradas na ideia de proteção e aconchego, as acomodações do The Westin João Pessoa foram desenhadas para proporcionar privacidade e relaxamento absolutos. No total, considerando primeira e segunda fases, serão 270 apartamentos espaçosos com varandas privativas e jacuzzis, incluindo 50 villas. Com vistas deslumbrantes para o mar e a vegetação nativa, cada quarto se transforma em um verdadeiro refúgio, onde o luxo se manifesta de maneira natural e autêntica.

Gastronomia: nutrição para o corpo e a alma

A alimentação é essencial para o bem-estar, e no The Westin João Pessoa cada refeição é uma experiência cuidadosamente planejada para nutrir o corpo e a alma. Os restaurantes do resort oferecem uma seleção gastronômica diversificada, com buffet internacional, culinária regional, cozinha asiática, restaurante italiano e rooftop gastronômico, onde o mar se torna cenário para jantares inesquecíveis. Cada refeição é uma celebração, um convite para saborear o momento e se conectar com os sentidos.

Sustentabilidade

O The Westin João Pessoa adota práticas sustentáveis para garantir um impacto positivo no meio ambiente, como energia solar e sistemas fotovoltaicos para eficiência energética, captação e reuso de água pluvial para reduzir o consumo, redução do uso de plásticos descartáveis e incentivo a materiais ecológicos, além de parcerias com produtores locais, fortalecendo a economia regional. Com uma taxa de permeabilidade de 63,57%, o hotel respeita o solo onde está implantado, garantindo que o luxo e a natureza coexistam em perfeita sintonia.