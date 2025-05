João Rock anuncia finalistas do Concurso de Bandas 2025 Etapa final acontece no dia 25 de maio, em Ribeirão Preto; vencedor integrará o line-up do Palco João Rock Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h04 ) twitter

Etapa final acontece no dia 25 de maio, em Ribeirão Preto; vencedor integrará o line-up do Palco João Rock

O Concurso de Bandas do João Rock revelou os três finalistas da edição 2025: o cantor Nunez, de São Paulo; Venere Vai Vênus, de Mogi das Cruzes/SP; e Almada, também da capital paulista. Os finalistas se apresentarão ao vivo no dia 25 de maio, na Art House, em Ribeirão Preto. O vencedor garante uma vaga no line-up do Palco João Rock, durante o festival que acontece no dia 14 de junho.

Representando a cena autoral da capital, o cantor Nunez mistura hip-hop com sonoridades brasileiras para transformar o cotidiano em poesia. Suas composições abordam temas como fé, amores, batalhas e conquistas. O artista se prepara para lançar seu segundo álbum, “Karavana”, ainda este ano.

Já a banda Venere Vai Vênus, de Mogi das Cruzes, é formada por Lua Dultra (vocal), Avila (guitarra), Rey Sky (baixo) e Caio Luigi (bateria). O grupo transita entre diferentes influências e estilos, equilibrando intensidade e introspecção em suas músicas — com referências que vão do rock clássico ao blues e à MPB.

Completa o trio de finalistas a banda Almada, de São Paulo, que aposta no pop rock alternativo com letras que falam sobre sentimentos genuínos e arranjos dançantes. A promessa para o show na final é de uma apresentação leve, vibrante e conectada com o público.

O Concurso

A primeira fase, lançada no dia 15 de abril, recebeu inscrições de artistas de todo o Brasil. Poderiam participar grupos que dialogassem com a identidade musical do João Rock – do rock em suas diversas vertentes a gêneros parceiros como Pop Rock, Hard Rock, Samba Rock, Blues, Grunge, Hardcore, Hip Hop, Rap, Reggae, MPB, Indie Rock, entre outros.

Já na segunda fase, que foi de 29 de abril a 13 de maio, o público votou nas bandas inscritas pelo portal oficial do João Rock. As 20 mais votadas foram analisadas por um júri técnico, que selecionou os três finalistas, que farão apresentação ao vivo para o público, a Coordenação e a Direção Artística do festival, que avaliará critérios como originalidade, criatividade, desenvoltura e técnica.