João Rock expande impacto social e cultural da música nacional com estreia do Papo João Rock em SP Fioti, MC Soffia e Valen Bandeira se unem a outros nomes da cena para promover, com o festival, o diálogo sobre transformação social... Cartão de Visita|Do R7 12/05/2025 - 19h08 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h08 )

Fioti, MC Soffia e Valen Bandeira se unem a outros nomes da cena para promover, com o festival, o diálogo sobre transformação social, experiências imersivas e sustentabilidade com painéis e arte ao vivo

Em 2025, o João Rock reforça seu compromisso de ir além dos palcos com a estreia do Papo João Rock em São Paulo. O evento, que acontece dia 13 de maio, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB SP), reunirá nomes como Fioti, MC Soffia, Valen Bandeira, Marina Person, Fernanda Paiva, Claudia Assef e Alexandre Nickel para discutir temas como gerações conectadas pela música, a evolução dos festivais e experiências imersivas, e a música como ferramenta de transformação social.

“O Papo João Rock marca não apenas a expansão das nossas iniciativas, mas também a ampliação de seu impacto social, cultural e ambiental. O objetivo é transformar, por meio da música, a forma como nos conectamos com o mundo”, resume Marcelo Rocci, um dos organizadores do festival.

O Papo João Rock

Além dos três painéis de conversa, mediados por Titi Müller e MariMoon, o Papo João Rock ainda contará com uma intervenção artística ao vivo, conduzida pela Cria Graffiti que irá traduzir visualmente os debates em tempo real. Por meio de ícones, traços e composições simbólicas, os artistas construirão um grande painel ilustrado que se tornará a memória visual do evento.

Vanessa Toledo, líder do projeto Papo João Rock, destaca que, ao longo dos anos, o evento tem fortalecido ações de sustentabilidade, inclusão e responsabilidade social, integrando práticas conscientes à experiência do público. “A nova frente do Papo João Rock é a concretização desse DNA: um festival que não apenas ouve a música, mas também as pessoas.”

Completando a experiência, o evento contará com ativações de marcas e pocket show. Com entrada gratuita, as inscrições — limitadas à capacidade do local — estão abertas e devem ser feitas pelo site www.joaorock.com.br/papo.

Serviço:

Papo João Rock São Paulo

Data: 13 de maio (terça-feira), a partir das 18h30

Local: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB SP) – R. Álvares Penteado, 112

Inscrições: www.joaorock.com.br/papo (limitadas à capacidade do local)

Entrada gratuita