João Rock inicia venda dos últimos ingressos nesta terça-feira, dia 06 Evento acontece no dia 14 de junho em Ribeirão Preto reunindo mais de 36 atrações em quatro palcos Cartão de Visita|Do R7 05/05/2025 - 16h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h01 )

Evento acontece no dia 14 de junho em Ribeirão Preto reunindo mais de 36 atrações em quatro palcos

A partir desta terça-feira, dia 06 de maio, às 12h, o João Rock 2025 inicia a venda dos ingressos de seu segundo e último lote. Estarão disponíveis acessos para todos os setores do evento, incluindo Pista, Pista Premium e os camarotes João Rock e Lagunitas.

Com valores a partir de R$ 240, as vendas acontecem exclusivamente pelo site oficial e na loja exclusiva do festival no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Todos os setores podem ser comprados com pagamento parcelado em até seis vezes sem juros. Já clientes Banco do Brasil, com cartão Ourocard Visa, seguem com vantagens exclusivas também neste último lote com 15% de desconto e parcelamento em até oito vezes sem juros.

Com data marcada para 14 de junho, o João Rock 2025 promete uma edição histórica, celebrando a música nacional com mais de 36 atrações em uma verdadeira maratona musical no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP).

O line-up traz grandes nomes, como Natiruts, em sua turnê de despedida "Leve com Você", BaianaSystem, Barão Vermelho, Planet Hemp, Vanessa da Mata, Nando Reis, entre outros. A edição também contará com uma homenagem especial à Black Music, gênero fundamental na formação da música brasileira.

João Rock 2025

Data: 14 de junho - sábado

Local: Parque Permanente de Exposições - Ribeirão Preto/SP

Pontos de Venda: www.joaorock.com.br e loja João Rock no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Ingressos:

Pista: R$ 240,00 (meia) / R$ 265,00 (solidário*) / R$ 480,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 555,00 (meia) / R$ 585,00 (solidário*) / R$ 1.110 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 525,00 (meia) / R$ 535,00 (solidário*) / R$ 1.050(inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 1.110 (valor único)

*Ingresso solidário mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível