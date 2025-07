Jobim Canção Teatro recebe show de lançamento de disco, com Paula Morelenbaum e Arthur Nestrovski Cartão de Visita|Do R7 04/07/2025 - 18h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h36 ) twitter

Teatro recebe show de lançamento de disco, com Paula Morelenbaum e Arthur Nestrovski

Cartão de Visita - Entretenimento

No âmbito dos 30 anos de morte de Tom Jobim e também na esteira das extraordinárias videoaulas que fizeram ao longo do ano passado para revista Piauí, Paula Morelenbaum e Arthur Nestrovski fazem agora a turnê de um novo disco. Nada mais natural, para a cantora que integrou a Nova Banda de Jobim por uma década e é reconhecida internacionalmente como uma das maiores intérpretes deste repertório. E também para o solista de Jobim Violão, disco que é uma referência para violonistas e jobinianos. Traçando um arco de cinco décadas, o repertório reúne um acervo mínimo mas representativo da carreira do compositor Antonio Carlos Jobim (1927-94). O espetáculo faz parte do IV Festival Arte & Movimento da Escola Saramenha Artes & Ofícios.

Dos anos 1960, vêm Wave (letra e música de Tom Jobim) e uma das primeiras parcerias de Tom com Chico Buarque, Pois É, aqui novamente com a letra original de Chico – alterada, não se sabe por quê, nem por quem, na famosa gravação do disco Elis e Tom e, de lá para cá, por todo mundo.

Como uma espécie de aceno ao seu próprio disco solo dedicado a Jobim, Arthur Nestrovski toca Nuvens Douradas (1972), que Tom mandou para Chico botar letra – mas ele não fez. Ouvimos, então, a canção com a não-letra, ou ausência de letra de Chico. Outro número instrumental é a suíte Gabriela (1987), em versão inédita para dois violões: Nestrovski e João Camarero, que também participa de duas outras faixas, com seu 7 cordas.

‌



Metade do disco conta com a percussão de Marcelo Costa. Isso inclui desde uma bossa nova tardia como Você Vai Ver (1980) até a canção ecológica Passarim (1987), defendendo uma causa da qual Tom Jobim foi pioneiro. E ainda o irresistível samba Piano na Mangueira (1991), de Tom e Chico, que estava no último disco lançado em vida pelo maestro soberano.

Algumas dessas músicas Paula já tinha gravado com Tom, quando integrava a Nova Banda. Mas nenhuma em sua própria discografia. Ganham identidade nova nesse ambiente de violão, ou violões, lutuando um pouco acima do chão. Trinta anos depois de sua morte, o disco é uma forma de honrar a arte brasileira de Jobim; honrar, também, depois dele e com ele, a vida brasileira que nos cabe.

‌



Serviço

Jobim Canção

‌



Com Paula Morelenbaum e Arthur Nestrovski

Data: 20/7

Horário: domingo, às 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas – Rua da Bahia, 2.244

Classificação livre

Ingressos: R$100 (inteira) na bilheteria ou na Sympla.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

Siga as redes sociais oficiais da Cultura do Minas:

Facebook: /mtccultura

Instagram: @mtccultura

Centro Cultural Unimed-BH Minas

Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes. Belo Horizonte - MG