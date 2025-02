Johnny Monster lança o psicodélico e intenso álbum “Líquido Inflamável” O novo álbum é um trabalho denso e que percorre diferentes atmosferas e dinâmicas Cartão de Visita|Do R7 19/02/2025 - 16h05 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h05 ) twitter

O cantor e compositor paulista Johnny Monster lança hoje “Líquido Inflamável”, seu novo álbum de estúdio. Escute, aqui. O novo álbum é um trabalho denso e que percorre diferentes atmosferas e dinâmicas. A primeira faixa já indica que esse é o trabalho mais experimental e psicodélico de Johnny até hoje, com uma sonoridade sombria que transitam por várias atmosferas, até explodir com guitarras distorcidas. O álbum tem um peso que contrasta com a sonoridade folk de seu último álbum, A Nova Era Do Só Você, de 2023. O destaque agora são as guitarras intensas e efeitos atmosféricos, mas ainda com o foco na sensibilidade das composições e letras de Johnny. "Esse é de longe meu trabalho mais ousado, denso e arriscado. Não há concessões tanto no álbum todo”, conta Johnny. “Letras abstratas, por vezes surrealistas, paisagens sonoras lisérgicas e longas. Se o artista deve refletir seu tempo, creio que esse disco possui todo o peso, solitude e incerteza do nosso presente." O projeto foi realizado com o produtor Paulo Grassia, que também gravou boa parte dos instrumentos. “Líquido Inflamável” é um lançamento do selo ForMusic Records.