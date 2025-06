Jorge Vercillo se apresenta no Multiplan Hall, São Caetano Comemorando 30 anos de carreira, cantor prepara grande espetáculo nesta sexta, dia 27 de junho, reunindo celebração, poesia e amor Cartão de Visita|Do R7 26/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h36 ) twitter

Comemorando 30 anos de carreira, cantor prepara grande espetáculo nesta sexta, dia 27 de junho, reunindo celebração, poesia e amor

Cartão de Visita - Entretenimento

O Multiplan Hall - Park Shopping São Caetano, uma das melhores casas de shows, eventos e espetáculos, localizada no coração do ABC, apresenta nesta sexta-feira, dia 27 de junho, grande show comemorativo de Jorge Vercillo.

O cantor celebra três décadas de uma carreira com mais de 1 bilhão de plays e streams nas plataformas, mais de 20 temas de novela e no mínimo 10 grandes sucessos nacionais e internacionais num show memorável. O ‘’Jorge Vercillo 30’’ promete ser uma viagem emocionante através do tempo, não apenas uma retrospectiva de uma carreira repleta de sucessos, mas também uma celebração da constante renovação de Vercillo.

Vivendo uma fase de pleno reconhecimento e influenciando toda uma geração de músicos e jovens artistas que cantam suas canções nos bares e nos realitys musicais, Jorge Vercillo criou trilhas sonoras para inúmeras vidas, com músicas que não apenas marcaram momentos, mas também moldaram realidades. Este show especial oferece uma jornada musical única, apresentando clássicos atemporais como “Que Nem Maré”, “Homem Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Encontro das águas”, “Penso em Ti”, “Ciclo”, Fênix”.

‌



Essas canções não apenas deram início ao reconhecimento de sua carreira extraordinária, mas também continuam a tocar o coração de fãs ao redor do mundo. Reconhecendo a paixão de um público crescente e diversificado, Vercillo inclui também sucessos ímpares e mais recentes como “Sensível Demais”, “Ela Une Todas as Coisas”, “Leve”, além das novíssimas “Endereço” e “Só Quem Ama”, que lideraram nos últimos 2 anos as paradas das rádios adultas do país.

O cenário é o projeto de luz conta com projeções de conteúdos em vídeos elaborados para ilustrar os significados e as estórias por trás das músicas.

‌



Essa experiência que há 30 anos conecta Jorge Vercillo a famílias, amores e sonhos poderá ser vivida no Multiplan Hall – ParkShopping São Caetano: um espaço moderno, versátil e de alto padrão, que une conforto, tecnologia e excelência para proporcionar uma noite inesquecível ao público.

SERVIÇOS: Jorge Vercillo comemora 30 anos de carreira no Multiplan Hall - São Caetano

‌



Show: Jorge Vercillo comemora 30 anos de carreira no Multiplan Hall - São Caetano

Data: 27 de junho de 2025 (sexta)

Abertura da casa: 19h

Início do espetáculo: 21h

Local: Multiplan Hall - São Caetano (Alameda Terracota, 545 - 09531-190 - Piso L2 - Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, 09531-190) - no Shopping São Caetano

Acesso para deficientes: sim

Classificação etária: 18 anos. Menores acompanhados somente dos pais ou responsável legal.*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Ingressos: a partir de R$ 21,00 e podem ser adquiridos online através do Multiplan Hall SCS (https://bento.me/ multiplanhallscs) ou pela bilheteria oficial (Multiplan Hall - Endereço: Park Shopping São Caetano – Al. Terracota, 545 – Piso L2 - Cerâmica, São Caetano do Sul – SP, 09531-190) - Funcionamento: Segunda a Sábado das 14hrs às 22hrs. Domingo das 14hs às 20hrs.

Taxa de Serviço: 15%

Limite de ingressos por CPF: Clientes podem comprar até 08 ingressos sendo 04 meias-entradas.

Para compras online: Cartões de crédito em até 10 parcelas sendo em até 03 sem juros e PIX à vista.

Para compras na bilheteria oficial: Cartões de crédito, cartões de débito e dinheiro.

Ingressos para PcD: A compra pode ser feita na bilheteria ou diretamente no site. Para compras online, selecione o preço “Meia-Entrada” e clique em “Continuar” para ser direcionado ao mapa de assentos. Escolha o assento desejado, existem assentos acessíveis com a informação de “PCD – Area acessível”, clique em continuar para seguir com o processo de compra. Recomendamos que a compra dos ingressos para a Pessoa com Deficiência e seu acompanhante sejam realizados no mesmo momento e em um mesmo pedido, garantindo que permaneçam juntos no setor durante toda a apresentação. Pessoas com Deficiência e um acompanhante têm direito à meia-entrada.