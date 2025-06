Julia Benford explora a delicadeza da vida no campo no clipe de “Stay In My Eyes” A artista celebra um ano do lançamento do EP de estreia ‘Naked As My Soul” Cartão de Visita|Do R7 13/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h36 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Assista ao clipe, aqui.

Escute o EP, aqui.

A cantora e compositora Julia Benford lança o clipe de “Stay In My Eyes”. Inspirada por “Alice no País das Maravilhas”, a artista multidisciplinar mergulha numa realidade que se confunde com o sonho. Repleta de cenários poéticos em meio à natureza, ela brinca com a coelha Chanel, participa de um picnic e guia borboletas nas pontas dos dedos.

‌



O vídeo celebra um ano do lançamento de seu primeiro EP, e vem para somar com os demais: “Naked As My Soul” e “Nada Me Parar”. Com influências de artistas clássicos do folk, como Joni Mitchell e Carole King, e artistas contemporâneos como Florence and the Machine, o trabalho explora uma sonoridade atemporal, alcançada também com a produção de Leo Mayer (Hurricanes).

Julia se destaca por sua visão criativa e sensibilidade que envolve todos os aspectos do projeto. Desde a composição das letras até os videoclipes e fotos, ela mantém uma perspectiva única e pessoal, demonstrando com honestidade suas maiores vulnerabilidades.