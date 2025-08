Juliana Moretto apresenta “Coração Exposto”, destaque do seu DVD gravado em São Paulo A cantora Juliana Moretto, uma das grandes promessas do sertanejo contemporâneo, apresenta seu mais novo lançamento: “Coração Exposto... Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h57 ) twitter

A cantora Juliana Moretto, uma das grandes promessas do sertanejo contemporâneo, apresenta seu mais novo lançamento: “Coração Exposto”, faixa que integra seu aguardado projeto audiovisual e DVD gravado em 2024. A canção, disponível em todas as plataformas de streaming, chega com a identidade emocional e marcante que vem consolidando a artista como uma das vozes femininas mais fortes da nova geração do sertanejo.

Gravada no prestigiado Studio Stage, em São Paulo, com produção musical de Rafinha Borges, “Coração Exposto” traz uma narrativa intensa sobre os efeitos das paixões rápidas e da vulnerabilidade emocional em tempos de desapego. Com versos como “Qualquer oi com mais de um i é duvidoso / Não deixa mais meu coração exposto”, a faixa traduz com autenticidade o medo de se entregar após desilusões amorosas — uma sofrência moderna, direta, e com refrão de fácil identificação.

A nova música reforça o tom confessional que permeia o DVD, que conta ainda com sucessos como “Foi Sorte”, “Versão Feminina”, “Rostinho Novo” e “Engolir a Seco”, além de releituras de clássicos do sertanejo. O projeto audiovisual evidencia a versatilidade de Juliana, equilibrando força vocal, sensibilidade e uma estética que valoriza a essência do gênero com linguagem atual.

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, milhões de visualizações no YouTube e presença constante nas principais mídias e palcos do país, Juliana Moretto se firma como um dos nomes mais relevantes entre os novos talentos do sertanejo nacional. “Coração Exposto” é mais um passo firme nessa jornada — sincero, intenso e pronto para tocar quem já teve que aprender a correr depois de um beijo gostoso.

“Coração Exposto”: https://onerpm.link/ CoracaoExposto

Assista agora: https://www.youtube. com/watch?v=yoIifoFvi88