Juliana Moretto lança "Acústico Vol. 1" com versões intimistas de seu DVD e clássicos do sertanejo A cantora Juliana Moretto, uma das vozes em ascensão do sertanejo nacional, apresenta ao público seu mais novo projeto Cartão de Visita|Do R7 29/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h38 )

A cantora Juliana Moretto, uma das vozes em ascensão do sertanejo nacional, apresenta ao público seu mais novo projeto: o EP Acústico Vol. 1, já disponível em todas as plataformas de música. O trabalho traz 5 faixas que revelam uma nova faceta da artista, em interpretações emocionantes e minimalistas.

Gravado e produzido no Domus Music Studio, com mixagem de Alisson Mór, o EP reúne versões acústicas das principais músicas do DVD de Juliana, permitindo que sua voz marcante brilhe em um formato mais cru e íntimo. Entre as faixas, estão sucessos que já conquistaram o público, como “Foi Sorte” — que alcançou o Top 15 do Instagram e ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube —, além de “Versão Feminina”, “Rostinho Novo” e “Engolir a Seco”.

O projeto também presta homenagem a dois clássicos atemporais do sertanejo: “Foi Deus”, da dupla Edson & Hudson, e “Meu Disfarce”, de Chitãozinho & Xororó, que ganham interpretações delicadas e cheias de identidade.

Com arranjos acústicos que valorizam a emoção e a proximidade, Juliana oferece ao público uma experiência intimista, fortalecendo a conexão com seus fãs e reafirmando o protagonismo feminino no sertanejo contemporâneo. E a novidade não para por aí: em breve, a artista lançará o Vol. 2 do projeto.

Somando mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, milhões de views no YouTube e presença crescente nas principais playlists do gênero, Juliana Moretto mostra, com este lançamento, sua versatilidade vocal, respeito às raízes do sertanejo e a capacidade de se reinventar sem perder a essência.

Ouça agora: https://onerpm.link/ 216164561278

Assista no Youtube: https://www.youtube. com/watch?v=7HB0DB8SmXo