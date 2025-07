Juliana Moretto lança “Engolir a Seco”, faixa inédita de seu novo DVD A cantora Juliana Moretto, uma das grandes revelações do sertanejo feminino, apresenta “Engolir a Seco”, seu novo single disponível... Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h57 ) twitter

A cantora Juliana Moretto, uma das grandes revelações do sertanejo feminino, apresenta “Engolir a Seco”, seu novo single disponível em todas as plataformas digitais. A música faz parte de seu aguardado DVD inédito, que reafirma sua identidade artística com letras fortes, interpretação visceral e uma entrega emocional que toca direto o coração do público. Ouça agora: https://onerpm.link/ engoliraseco_

Composição de Camila Mores, Hugo Henrique e Rafaela Mores, “Engolir a Seco” é uma canção profunda e dolorosa, que mergulha nas feridas deixadas por um relacionamento marcado por promessas vazias, julgamentos externos e abandono. A letra retrata a dor silenciosa de quem ama demais e sofre calado, oferecendo identificação imediata ao público da sofrência.

Gravada ao vivo, com produção de alto nível e uma interpretação intensa de Juliana, a faixa revela um amadurecimento artístico da cantora, que vem conquistando cada vez mais espaço no sertanejo nacional. Seu timbre forte e a capacidade de traduzir sentimentos em música reforçam o lugar que ela vem ocupando no coração do público e nas playlists do gênero.

“Engolir a Seco” chega na sequência de sucessos como “Foi Sorte”, que ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube e entrou no Top 20 do Instagram entre as músicas mais ouvidas e com mais criações. Juliana segue com uma trajetória sólida, com mais de 500 mil seguidores no Instagram, milhões de views, participações em programas nacionais e uma agenda cheia de shows e turnês.

Este novo lançamento reafirma a força do repertório de Juliana Moretto e antecipa a potência de seu novo DVD, que promete emocionar, representar e elevar ainda mais o sertanejo feminino.

Confira “Engolir a Seco”: https://www.youtube. com/watch?v=ltM82v24WdQ