Juliana Moretto lança projeto acústico com versões emocionantes de seu novo DVD e clássicos A cantora Juliana Moretto, uma das vozes em ascensão no cenário sertanejo nacional, apresenta seu mais novo projeto: um audiovisual... Cartão de Visita|Do R7 15/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h37 )

A cantora Juliana Moretto, uma das vozes em ascensão no cenário sertanejo nacional, apresenta seu mais novo projeto: um audiovisual acústico com 10 faixas que unem emoção, interpretação intensa e a essência do sertanejo raiz e moderno. O projeto é mais um marco na carreira da artista, que segue se consolidando com autenticidade e força. Gravado, captado e produzido no Domus Music Studio, com mixagem assinada por Alisson Mór, o trabalho traz versões acústicas das principais faixas do DVD de Juliana, revelando um lado mais íntimo e cru de sua voz marcante.

O repertório passeia por sucessos da própria cantora, como: "Foi Sorte" (Top 15 do Instagram e +1 milhão de views no YouTube), "Versão Feminina", "Rostinho Novo" e "Engolir a Seco". Além das autorais, Juliana imprime sua identidade em interpretações sensíveis de dois grandes clássicos da música sertaneja: “Foi Deus" de Edson & Hudson e “Meu Disfarce” de Chitãozinho & Xororó, entre outras. As faixas serão lançadas uma por semana, toda quarta-feira nas redes sociais e no youtube da artista.

Com arranjos minimalistas que destacam voz e sentimento, o projeto reforça a conexão emocional de Juliana com seu público e valoriza a força feminina no sertanejo contemporâneo. Cada faixa do audiovisual propõe uma experiência intimista, aproximando ainda mais a artista de seus fãs. Juliana Moretto já soma mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, milhões de visualizações no YouTube e uma presença crescente nas maiores playlists do gênero. O projeto acústico chega para reforçar sua versatilidade vocal, seu respeito às raízes do sertanejo e sua capacidade de se reinventar sem perder a essência. Confira o projeto acústico: https://www. instagram.com/p/DL5C7RZO9zm/ / https://www.youtube.com/ watch?v=ZMpP0I0OiHs