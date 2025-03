Julien Baker & TORRES lançam o novo single “Tuesday” Julien Baker & TORRES lançam o novo single “Tuesday”, oferecendo mais um gostinho de seu próximo álbum colaborativo, Send a Prayer... Cartão de Visita|Do R7 10/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h25 ) twitter

“É terno, introspectivo e alegre, inspirado tanto por Uncle Tupelo e pelas músicas country alternativas que Baker incluiu na playlist compartilhada pela dupla quanto por Nelson, Parton, Cash e Jennings” – Uncut

“Harmonias angelicais, versos sem pudor e tons de arrepiar. Um clássico do country da nova geração” – Notion sobre ‘Sylvia’

“Eles se envolvem com as tradições do country, usando-as como um recipiente para criar doze faixas tão formidáveis quanto vulneráveis” – Dork

Julien Baker & TORRES lançam o novo single “Tuesday”, oferecendo mais um gostinho de seu próximo álbum colaborativo, Send a Prayer My Way, que será lançado em 18 de abril pela Matador Records. Com uma sonoridade americana despojada, a música liderada por TORRES se concentra na tentativa de superar e se curar da culpa, da vergonha e do abuso religioso que tantas pessoas experimentam ao descobrir sua identidade e crescer como queer.

‌



Julien Baker e TORRES já lançaram dois singles de Send a Prayer My Way. “Sylvia” mostra o amor que compartilham pela música country e destaca seus estilos distintos de composição e interpretações do gênero. Antes disso, elas estrearam “Sugar in the Tank” no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon — a música foi a segunda faixa mais adicionada na rádio AAA e atualmente ocupa o 17º lugar na parada.

Em apoio ao LP, Baker & TORRES embarcarão na turnê americana Send A Prayer My Way, que terá início em 23 de abril em Richmond. Além disso, elas tocarão em datas de festivais norte-americanos previamente anunciadas.

‌



Send A Prayer My Way está sendo trabalhado desde que Baker e TORRES fizeram seu primeiro show juntas em 2016 e, no final, uma se virou para a outra e disse: “Sabe, deveríamos fazer um álbum country”. Essa é a história de origem, o material da lenda no mundo da música country, e o início de uma colaboração entre duas artistas já admiradas por sua lírica, bem como pela coragem de compartilhar suas lutas com aqueles que amam sua música. É também o início da criação de um trabalho que, como os álbuns de música country mais duradouros, sustenta e inspira, lembrando a cantora e ao ouvinte que nenhum de nós está totalmente sozinho neste mundo e que a música é uma companheira constante.

Send A Prayer My Way Tracklist:

‌



Dirt

The Only Marble I’ve Got Left

Sugar in the Tank

Bottom of a Bottle

Downhill Both Ways

No Desert Flower

Tape Runs Out

Off the Wagon

Tuesday

Showdown

Sylvia

Goodbye Baby