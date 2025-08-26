Júnior & Cézar fazem história com show de estreia na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos A animação, emoção e vibração da dupla Júnior & Cézar marcou esse fim de semana em Barretos Cartão de Visita|Do R7 26/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h38 ) twitter

A animação, emoção e vibração da dupla Júnior & Cézar marcou esse fim de semana em Barretos. No dia 24 de agosto, a dupla se apresentou na Festa de Peão de Barretos, conhecida por ser o maior Festival de Rodeios da América Latina, levando ao público um show atraente e memorável do começo ao fim.

O show aconteceu no palco Camping, em Barretos e contou com uma plateia animada e apaixonada, que acompanhou a dupla durante todo o repertório planejado. “Todo artista sonha em cantar em Barretos, e a gente sempre imaginou como seria esse momento. Chegou o dia, bateu aquele frio na barriga…, mas foi ainda melhor do que sonhávamos.”

Além de rodar várias regiões do Brasil com a agenda de shows, Júnior & Cézar estão lançando o álbum "Simplesmente". O projeto nasceu em 2024, contendo faixas inéditas, com direção criativa de Fernando Trevisan (Catatau) e direção musical de Eduardo Pepato.

“O camping tem a energia que a gente mais ama: música alta, cachaça e um povo animado que só quer curtir. É a cara do Júnior & Cézar!”

‌



No setlist, Júnior & Cézar abrem o show com os sucessos da carreira “Golzinho Quadrado” e “Fraquinho de Aparência”, passando por “Clone” e pela inédita “Picuinha” ao longo da performance. Claro, não poderiam faltar homenagens a grandes nomes da música sertaneja, sendo alguns: “Barulho do Foguete” (Zé Neto & Cristiano), “Briga Feia / Mais Amor e Menos Drama” (Henrique & Juliano) e “Evidências” (Chitãozinho & Xororó).

As canções “Pode Chorar” (Jorge & Mateus), “E daí” (Guilherme & Santiago) e a autoral “Na Marra ou Na Garrafa”, presente na gravação mais fresca do duo, marcaram o final da apresentação dos cantores e a estreia da dupla sertaneja no palco sagrado de Barretos.

‌



“Somos muito gratos por poder levar alegria através da nossa música e esperamos que essa primeira vez em Barretos tenha sido tão inesquecível para o público, quanto foi para gente”, relata a dupla.

Júnior & Cézar são acompanhados no palco pela banda composta por Eduardo Lopes (Gaita), Léo França (Bateria), Cauê Magrine (Violão), Marcos Mazieri (Baixista) e Marcio Luiz Tolio (Percussão).