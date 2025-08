Junior lança a inédita "Sobre Nós" e se prepara para segunda parte da Solo Tour Junior acaba de lançar “Sobre Nós” (Junior, Bibi, Mayra e Lucas Vaz), já disponível nas plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h57 ) twitter

Junior acaba de lançar “Sobre Nós” (Junior, Bibi, Mayra e Lucas Vaz), já disponível nas plataformas digitais. Ouça aqui.

A faixa se encaixa no universo musical que Junior vem construindo com seu trabalho SOLO. Os instrumentos vão sendo agregados na música conforme ela avança, até evoluir para a batida pop que o cantor tem explorado em sua carreira.

“A música nasceu na época do camping de composição, junto com outras faixas do solo. É uma composição minha, da Bibi, da Maíra e do Lucas Vaz. Ela fala sobre uma história de amor, mas é um amor meio tóxico, uma relação que não é muito saudável. Ao mesmo tempo, é uma música romântica, lenta, leve e que pode se encaixar em várias situações”, explica Junior.

“Sobre Nós” também ganha um clipe, com imagens de Junior interpretando a canção em um quarto. Assista aqui.

‌



A canção também entra para os setlists dos shows da Solo Tour, que acontecem em Curitiba (02 de agosto), São Paulo (09 de agosto) e Rio de Janeiro (22 de agosto). O cantor e multi-instrumentista ainda se apresenta no The Town no sábado, 13 de setembro, como headliner do palco Factory.

Junior se jogou de cabeça na criação da tour. Desde o início, participou ativamente de todas as decisões, garantindo que sua visão estivesse presente em cada detalhe, da produção musical à performance, passando pela iluminação e cenografia. O envolvimento intenso e o resultado dos shows da primeira parte da turnê refletem o quanto ele está entregue nessa fase de sua carreira, onde a busca por um voo autoral e sincero é o ponto central.

‌



Ao assistir ao show, o público tem a chance de descobrir um Junior multifacetado e experimental. Dança, canto, produção e performance se unem para criar um espetáculo visual e sensorial impactante. Mais do que um show, a Solo Tour é uma performance íntima e grandiosa, onde ele se despe de antigos rótulos para se mostrar em sua forma mais crua e madura.

Dividido em cinco atos, o espetáculo narra a trajetória de saltar para dentro de si mesmo e compartilhar isso com o mundo.

‌



A cenografia, inspirada na estrutura de um avião, transporta o público para essa jornada. Com um grid de luz circulares e plataformas de níveis e obstáculos que se servem de suporte para corpos, o palco se torna um espaço dinâmico onde a dança acrobática e o parkour se misturam, ampliando a experiência visual.

O setlist abarca uma amplitude de expressões e nuances que o artista quis trazer para o palco. Abre espaço para que se ouça com delicadeza sua sensibilidade como compositor, e também para que se receba o impacto do seu vigor como performer e dançarino. O repertório não foge de trazer momentos nostálgicos de sua música, e até mais além, trazendo um pouco das suas referências familiares e íntimas, mas também leva o cantor para lugares novos e inexplorados.

Solo Tour é mais do que uma turnê; é uma manifestação artística, uma experiência imersiva que proporciona o público a conhecer o verdadeiro Junior. É um espetáculo biográfico que, ao despir as expectativas e os arquétipos construídos ao longo de décadas, revela a autenticidade de um artista em sua forma mais pura e sincera. Um convite para todos voarem junto com Junior em uma jornada única, visceral e transformadora.

Ingressos aqui.

Ficha Técnica – Sobre Nós

Voz: Junior

Backing Vocals: Junior

Programações de Bateria: Lucs Romero, Felipe Vassão e Junior

Chimbau: Junior

Piano: Lucs Romero

Teclados: Lucs Romero, Felipe Vassão, Junior e Dudinha

Baixo e Synth Bass: Dudinha

Guitarra e Violão: Filipe Coimbra

Engenharia de Gravação: Maycon Mendes, Tofu Valsechi

Assitencia de Gravação: Fabio Pinczowski

Edições: Maycon Mendes, Felipe Vassão, Lucs Romero, Junior Lima

Engenharia de Mixagem: João Milliet e Maycon Mendes

Assistente de Mixagem: Artur Vienna

Masterização: Fili Filizzola

Produzido por: Junior, Lucs Romero, Felipe Vassão