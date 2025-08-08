Junior Vianna apresenta projeto “Vianna Prime”, que inclui faixa aguardada “Inglês do Vianna” EP chega às plataformas digitais o dia 8 de agosto Cartão de Visita|Do R7 08/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h38 ) twitter

Junior Vianna, um dos grandes nomes do forró atual, está de volta com um lançamento especial, o EP “Vianna Prime”, que reúne três faixas inéditas, incluindo “Inglês do Vianna”, música muito esperada pelos fãs, reforçando sua identidade marcante e conexão com o público nordestino. As músicas do projeto, disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 8 de agosto, via ONErpm, carregam o DNA do artista: letras que falam de amor, cotidiano, superação e, claro, aquela pitada de irreverência que é sua marca registrada.

Ouça “Vianna Prime” aqui

Entre as novidades, a faixa "O Inglês do Vianna" se destaca pelo bom humor e pela originalidade. A música conta a história de um jovem sonhador do interior que vai para a capital estudar e, entre livros e tabuadas, tenta provar ao pai que até inglês ele já sabe. A canção faz uma sátira divertida sobre o aprendizado da língua estrangeira no estilo inconfundível de Vianna. Leve, engraçada e com um refrão que gruda na cabeça, a música tem tudo para viralizar nas redes e conquistar o público com sua simplicidade e carisma.

Sobre Junior Vianna: O cantor e compositor Junior Vianna é conhecido como o "Vaqueiro Bom de Forró" e suas músicas exploram o forró de vaquejada, com letras que abordam temas do cotidiano e relacionamentos, muitas vezes com um toque de sofrência. Nascido no Ceará, ele tem se destacado no cenário musical nordestino e conquistado fãs com sucessos como "Solteiro Não Leva Chifre" e "Laranjinha", este último com clipe que contou com a participação de Wesley Safadão e outros sucessos do artista incluem "Doutorzinho" e "Te Amei Até Onde Deu".

