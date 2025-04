Jurerê Internacional divulga roteiro para quem quer aproveitar o outono Balneário oferece atrações e programação para todas as idades, atraindo turistas mesmo na baixa temporada Cartão de Visita|Do R7 25/04/2025 - 16h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h01 ) twitter

Após um verão marcado pela presença de milhares de turistas, Jurerê Internacional, em Florianópolis, aposta agora em uma programação para atrair quem deseja curtir o outono com mais tranquilidade, conforto e experiências únicas. Os dois hotéis do balneário — IL Campanario e Jurerê Beach Village — lançaram campanhas promocionais voltadas ao público que prefere viajar fora da alta temporada.

A campanha “Jurerê só para você”, do IL Campanario, aposta na exclusividade e no charme do destino nesta época do ano. Já no Jurerê Beach Village, a proposta “Ainda é verão – Curta as férias no seu tempo” estimula uma vivência mais leve, sem pressa e com mais qualidade. Em ambos, a oferta de atividades é grande, assim como no próprio balneário, no seu entorno e no Jurerê OPEN, o palco cultural do bairro e ponto de encontro de moradores e turistas.

Confira:

Recreação nos hotéis – Mesmo na baixa temporada, a equipe de recreação mantém um ritmo intenso, com atividades ao longo do dia, adaptadas à ocupação e ao perfil dos hóspedes, de todas as idades. Para os adultos, são oferecidas oficinas de arte como pintura em tela, cerâmica e tecido. Entre as atividades físicas, destaque para o vôlei e o beach tennis na praia (dependendo das condições climáticas). A diversão continua nas salas de jogos com carteado, sinuca, pingue-pongue, pebolim, bingo e karaokê. As piscinas térmicas (interna e externa) também fazem parte das opções de lazer.

Gastronomia nos hotéis – Nos dias mais frios, a gastronomia de alto padrão dos hotéis ganha protagonismo. Os restaurantes Positano (IL Campanario) e Fajã (Jurerê Beach Village) oferecem cardápios amplos e contemporâneos, com toque da gastronomia local e regional. Os frutos do mar são as estrelas, assim como os pratos mais quentes como feijoadas, sopas, caldos e massas — ideais para o clima da estação. As cartas de vinhos selecionadas, cervejas artesanais e drinks autorais completam a experiência, que é acompanhada por música ao vivo em ambientes aconchegantes e sofisticados.

Passeios /atividades externas – Os hotéis também firmaram parcerias com prestadores de serviço locais para oferecer experiências ao ar livre. As opções vão de aventuras radicais a passeios tranquilos, incluindo canoa havaiana, barco pirata, lancha, veleiro, city tour, mergulho, parapente, paraquedismo, rafting, rapel em cachoeiras, e muitos outros mais.

Passeios pelo bairro - Um belo passeio pelo bairro é outra dica interessante. Entre os pontos que valem uma visita estão: Parque Amoraeville, Passeio dos Namorados, Torre do IL Campanario, nova praça São Francisco de Assis, bosques, pomares, jardins, parques e trilhas.

Passeios pelas redondezas – Uma sugestão cultural é a visita à histórica Fortaleza São José da Ponta Grossa (construída em 1740), localizada ao lado da praia de Jurerê. Durante o passeio, é possível conhecer também o trabalho das tradicionais rendeiras da região, que preservam a arte da renda de bilro.

Jurerê OPEN – O palco cultural de Jurerê Internacional, o Jurerê OPEN, mantém uma intensa programação durante todos os meses do ano. Na baixa temporada, as atrações acontecem aos finais de semana. Entre elas estão: shows musicais, aulões de dança e yoga, recreação infantil, roda de samba, feira de artesanato, apresentações de dança, festivais, mostras, etc. Em maio, destaque para o 6º Festival Confrailha Blues, que acontece de 26 a 1º de junho. Com programação gratuita, o evento reúne grandes nomes do cenário nacional e internacional, além de promover uma série de atividades culturais, como palestras, pocket shows, mostra de cinema e uma inédita exposição de guitarras icônicas do blues.