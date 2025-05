Kadavar revela hoje seu ousado novo álbum “I Just Want To Be A Sound” A potência do psych-rock berlinense Kadavar retorna com sua obra mais expansiva e ousada até hoje: I Just Want To Be A Sound, disponível... Cartão de Visita|Do R7 18/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 15h23 ) twitter

Escute aqui.

A potência do psych-rock berlinense Kadavar retorna com sua obra mais expansiva e ousada até hoje: I Just Want To Be A Sound, disponível agora via Clouds Hill. O álbum é um manifesto pela liberdade, transformação e presença — uma jornada imersiva onde hinos de rock, canções introspectivas, momentos pop e paisagens sonoras cinematográficas colidem. Reinventando-se a cada faixa, o Kadavar entrega um disco que soa livre, capturando o espírito de uma banda em pleno voo criativo.

O lançamento dos singles “I Just Want To Be A Sound”, “Hysteria”, “Regeneration” e “Scar On My Guitar” marcou um momento decisivo para o Kadavar, oferecendo aos fãs de longa data um vislumbre da nova fase da banda. Cada faixa revelou uma faceta da paleta sonora do álbum — de hinos a texturas cinematográficas — sinalizando uma clara ruptura com o som mais tradicional stoner dos trabalhos anteriores. Esses singles funcionaram não apenas como uma reintrodução ao Kadavar, mas como uma declaração de reinvenção, capturando a energia inquieta e a ambição criativa que definem o disco. As faixas também ganharam destaque em playlists importantes no Spotify, Apple Music, Deezer e TIDAL, incluindo Top Tracks of the Week, Fresh Noise, New in Rock, Hot New Rock e outras.

“I Just Want To Be A Sound é mais do que um álbum para nós — é a essência do Kadavar: um anseio incansável por liberdade e o impulso inabalável de viver por meio da música. Colocamos tudo nele — nossas vidas, nosso espírito, nossa verdade”, compartilha a banda em declaração conjunta.

Agora como um quarteto liderado pelos fundadores Lupus Lindemann e Tiger Bartelt, acompanhados pelo guitarrista Jascha Kreft e o baixista Simon ‘Dragon’ Bouteloup, o Kadavar encontrou na frase I Just Want To Be A Sound a essência de seu propósito. Inspirada em uma conversa de 2013 — quando Lindemann e Bartelt perguntaram a Bouteloup por que ele não usava redes sociais, ao que ele respondeu: “Eu só quero ser um som” — a expressão se tornou um princípio norteador ao longo dos 15 anos da banda: estar completamente imerso na música, livre de distrações ou concessões.

Desde os primeiros dias como expoentes do stoner rock psicodélico — incorporando o frescor contemporâneo da cena de Berlim — até se tornarem exploradores sonoros de alcance global, a evolução do Kadavar tem sido guiada por uma criatividade incessante. Com extensas turnês e performances que desafiam gêneros, sua música tornou-se cada vez mais contemporânea, moldada pela experiência na estrada e pela visão criativa em constante expansão.

Kadavar construiu uma base de fãs que acompanha todos os seus passos nos cinco continentes. Seus sucessos falam por si: seus dois últimos discos ficaram entre os dez primeiros da parada de álbuns alemã; eles escreveram músicas para o Wolfmother e, mais recentemente, para o Fantastische Vier. Eles se apresentaram com Ozzy Osbourne e os Scorpions e foram a atração principal de turnês em todo o mundo. O fato de a banda soar surpreendentemente diferente em 2025 não deve ser surpresa para ninguém que tenha observado suas encarnações anteriores. A mudança sempre foi uma constante para o Kadavar.

Tracklist:

I Just Want To Be A Sound

Hysteria

Regeneration

Let Me Be A Shadow

Sunday Mornings

Scar On My Guitar

Strange Thoughts

Truth

Star

Until The End

Kadavar online:

