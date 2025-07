KANA-BOON lança "SUPERNOVA" Faixa é o tema de abertura do anime "Dr.STONE SCIENCE FUTURE" Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h37 ) twitter

Faixa é o tema de abertura do anime "Dr.STONE SCIENCE FUTURE"

A mais recente faixa do KANA-BOON, “SUPERNOVA”, tema de abertura da segunda parte da última temporada do anime Dr.STONE SCIENCE FUTURE, que começou a ser exibido na quinta-feira, 10 de julho, já está disponível para streaming e download.

KANA-BOON, uma banda de rock japonesa conhecida por seu som dinâmico e por músicas-tema de animes, já contribuiu anteriormente para séries de anime populares mundialmente. Suas transmissões globais e visualizações no YouTube já ultrapassaram 500 milhões cada.

‌



“SUPERNOVA” foi escrita especialmente para Dr.STONE SCIENCE FUTURE, e os fãs aguardavam ansiosamente o lançamento da versão completa.

Sobre a música, o KANA-BOON comentou: “Estamos verdadeiramente honrados em interpretar o tema de abertura de Dr.STONE! Graças a essa oportunidade, criamos uma faixa poderosa! ‘SUPERNOVA’ é uma música sólida e agressiva que combina perfeitamente com as batalhas intensificadas de Senku e seus amigos”. O videoclipe de “SUPERNOVA” também foi lançado – assista aqui.

‌



Neste vídeo, os membros da banda assumem os papéis de cientistas e aventureiros que lançaram as bases para o progresso da humanidade, entregando uma performance agressiva entrelaçada com cortes rápidos que retratam a história da busca incansável da humanidade por desafios.

Este videoclipe enérgico celebra o espírito indomável da humanidade — um tema compartilhado tanto pelo anime quanto pela música. A animação em estilo colagem com CG se desenrola de forma rítmica, tornando-se uma experiência visual imperdível.

‌



KANA-BOON também comentou:

“SUPERNOVA” ultrapassou os limites da música de anime e se tornou o mais novo sucesso do KANA-BOON!

Imaginação e criatividade são essenciais para a música — na verdade, vão ainda mais fundo, tocando o cerne da natureza humana. Esse é o tema que exploramos nesta música: imaginação. E com ela vêm infinitas tentativas e erros.

A energia de desafiar repetidamente e transformar a imaginação em realidade está incorporada na música. Ouça com atenção!

O videoclipe está repleto de uma visão de mundo que leva a música ainda mais longe, com visuais que você vai querer assistir várias vezes!

É uma obra fantástica nascida da incrível imaginação do diretor e da equipe de produção. No final, entramos em modo SUPERNOVA total, então não deixe de assistir até o fim!”

Os fãs são incentivados a curtir o videoclipe junto com as sequências de abertura e encerramento sem créditos lançadas após a transmissão do anime.

SOBRE Dr.STONE SCIENCE FUTURE

Inclua o seguinte aviso de direitos autorais ao utilizar imagens do anime::

©Kome Studio, Boichi/SHUEISHA, Dr.STONE Project

SINOPSE

Senku descobre que o cérebro por trás da petrificação da humanidade — o Why-Man — está na Lua. Para descobrir a verdade, ele lança o “Projeto de Pouso na Lua”, com o objetivo de construir uma nave espacial do zero no Mundo de Pedra.

A jornada começa com uma missão para reunir materiais ao redor do mundo, começando pelos Estados Unidos, onde eles encontram o avançado Reino da Ciência de Dr. Xeno.

À medida que a ciência colide com a ciência, Chrome captura Dr. Xeno, e a equipe direciona seus esforços para a América do Sul — origem do feixe de petrificação.

Enfrentando a ameaça das forças de Stanley, Senku e seus aliados correm pela Amazônia, desvendando os segredos do dispositivo Medusa e ultrapassando os limites da ciência.

EQUIPE & ELENCO

Obra original: Riichiro Inagaki & Boichi (Dr.STONE, Shueisha Jump Comics)

Diretor: Shuhei Matsushita

Composição da série: Kurouzu Sunayama

Design de personagens: Yuko Iwasa

Produção de animação: TMS Entertainment

Tema de abertura: KANA-BOON “SUPERNOVA” (Ki/oon Music)

Tema de encerramento: otoha “no man’s world” (Ki/oon Music)

Elenco principal inclui:

Yusuke Kobayashi, Makoto Furukawa, Kana Ichinose, Manami Numakura, Gen Sato, Karin Takahashi, Kengo Kawanishi, Mugihito, Yuichi Nakamura, Akira Ishida, Kensho Ono, Ryota Suzuki, Maaya Sakamoto, Megumi Han, Kenji Nojima, Koji Yusa, entre outros.

Site oficial: dr-stone.jp

X oficial: @STONE_anime_off

TikTok oficial: @stone_anime_off

SOBRE KANA-BOON

Formada em Osaka, Japão, a KANA-BOON fez sua estreia principal em 2013.

Conhecida por seu estilo de rock energético e por temas icônicos de animes como “Silhouette”(Naruto Shippuden), “Starmarker” (My Hero Academia) e “Song of the Dead” (Zom 100), a banda conquistou fãs não apenas no Japão, mas em todo o mundo.

O número total de streams globais e visualizações no YouTube da banda já ultrapassou 500 milhões, um testemunho de sua popularidade e apelo duradouro. No centro do som da KANA-BOON está um estilo de rock dinâmico e cheio de energia — impulsionado por riffs de guitarra eletrizantes e uma seção rítmica poderosa, que continua a levar a banda adiante na vanguarda da cena musical. Nestes próximos meses, eles estão programados para se apresentar em diversos festivais de rock, incluindo apresentações internacionais.

