Karinah e Zeca Pagodinho dividem o palco em noite especial no Bar do Zeca, no Rio
Cartão de Visita|Do R7
31/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h37 )

A cantora Karinah se apresentou no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca (RJ), na noite de ontem (30), em um show especial que contou com a participação do anfitrião e padrinho musical, Zeca Pagodinho. Com direção musical de Pretinho da Serrinha e Alan Monteiro, a noite foi dedicada às raízes do samba e a uma celebração emocionante do gênero.

No repertório, o público pôde reviver clássicos eternizados por nomes como Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Alcione, além de canções do mais recente álbum de Karinah, “Meu Samba”, lançado em maio. O projeto traz faixas que exaltam o amor, a fé, a amizade e o acolhimento, reafirmando o protagonismo feminino no samba.

Outro momento especial do show foi a participação do dançarino e professor Marcelo Chocolate, que brilhou ao dançar durante a performance da música “Meu Ébano”.

Sobre Karinah

Karinah, cantora, compositora e empresária, é uma das vozes mais representativas do samba contemporâneo. Ao longo de sua carreira, ela se consolidou como uma artista multifacetada, que transita entre os palcos e os bastidores, com uma postura empreendedora e engajada em diversas causas sociais. Sua trajetória é marcada pela mistura de talento, dedicação e um compromisso inabalável com o samba, especialmente no que diz respeito ao empoderamento feminino dentro do gênero.

Com quatro álbuns de estúdio, incluindo o projeto "Karinah Por Elas", que reuniu 27 mulheres para interpretar clássicos do samba, Karinah tem sido uma das principais vozes a ampliar o espaço das mulheres no samba, um território historicamente dominado por homens.

Em 2024, abriu mais de 30 shows da turnê comemorativa dos 50 anos de carreira de Alcione, encantando plateias por todo o Brasil. Karinah também lançou uma versão especial do clássico “Verdade”, em homenagem a Zeca Pagodinho, alcançando mais de 10 milhões de streams em poucas semanas.

Ela também é uma referência no apoio a causas sociais. Madrinha do Programa Social da Mangueira, que é reconhecido pela UNESCO como o maior projeto social do mundo, ela também apoia diversas iniciativas, como a Central Única das Favelas (CUFA), o Instituto Zeca Pagodinho, o projeto Empoderadas e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Para ela, a arte vai além da música. É um canal poderoso para promover mudanças sociais e apoiar causas que fazem a diferença na vida das pessoas.