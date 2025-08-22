Karinah se apresenta com a bateria da Mangueira na fase decisiva de seleção do samba-enredo A cantora, musa e madrinha do programa social da Verde e Rosa, preparou setlist especial com clássicos do samba Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h19 ) twitter

A cantora Karinah está prestes a escrever um novo capítulo em sua história com a Estação Primeira de Mangueira. Musa e madrinha do projeto social da agremiação, ela foi convidada pela presidenta da escola, Guanayra Firmino, para ser um dos destaques da próxima etapa da escolha do samba-enredo oficial da Verde e Rosa para o Carnaval 2026, que acontece no próximo sábado (23/8), em Macapá, capital do Amapá. Na ocasião, Karinah subirá ao palco acompanhada pela bateria da Mangueira, levando ainda mais brilho à disputa.

Karinah levará ao público amapaense não apenas sua voz, reconhecida como uma das mais marcantes do samba contemporâneo, mas também sua experiência como compositora. No fim de 2023, a artista foi finalista na disputa do samba-enredo 2024 da Mangueira que homenageou a cantora Alcione e suas raízes maranhenses. Apesar de não ter conquistado a vitória, ela conhece profundamente a relevância cultural e simbólica desse momento para compositores e sambistas. Justamente por isso, fez questão de estar presente agora, celebrando a força da criação musical do Amapá e revivendo a emoção que já experimentou nos concursos da escola carioca.

“É uma honra cantar ao lado da bateria da Mangueira e compartilhar com o povo amapaense a emoção desse capítulo tão importante da nossa cultura. O samba é união e resistência, e ver o Amapá brilhar nessa disputa enche meu coração de alegria”, destacou a artista.

A relação de carinho é recíproca. A escola já marcou presença em momentos especiais de sua carreira, como no show de lançamento do álbum “Meu Samba”, lançado em maio sob direção artística de Zeca Pagodinho.

Neste fim de semana, a cantora será acompanhada pelo marido e sócio na K2D, Diether Werninghaus, parceiro constante no apoio à escola e às ações sociais da agremiação.

SOBRE KARINAH

Nascida em Curitiba e radicada no Rio de Janeiro, Karinah é cantora, compositora e empresária, apontada pela crítica como uma das vozes mais marcantes do samba contemporâneo. Desde o álbum de estreia “Você Merece Samba” (2012), vem construindo uma trajetória sólida no gênero, emplacando sucessos como “Nunca é Tarde, Não Mete Essa Não” (com Péricles) e “Medo de Amar”, que integrou a trilha da novela Salve-se Quem Puder.

Em 2019, lançou “Completo”, que trouxe parcerias com nomes como Sorriso Maroto, depois, apresentou projetos marcantes como “Karinah por Elas” (2022), álbum visual com 27 artistas mulheres, e “Meu Samba” (2025), seu mais recente trabalho, lançado com direção musical de Max Pierre e direção artística de Zeca Pagodinho. Com sua voz potente, Karinah reafirma o protagonismo feminino no samba e amplia espaços para novas gerações de mulheres no gênero.