Karinah, voz poderosa do samba, lança a série "Meu Karnaval", mostrando os bastidores A cantora Karinah deu início a um novo projeto em suas redes sociais, a série "Meu Karnaval" Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 16h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h26 )

A cantora Karinah deu início a um novo projeto em suas redes sociais, a série "Meu Karnaval". Toda quarta-feira, até o Carnaval, será disponibilizado um novo episódio que revela os bastidores da preparação da musa da Mangueira para o desfile. A série traz conteúdos exclusivos como preparação física, provas de figurinos, detalhes da produção de seu novo álbum e, além disso, mostra o dia a dia da cantora. O projeto também mostra o dia a dia da cantora, destacando seu lado mãe e empresária como CEO da K2D, além de outros projetos que ela fomenta na indústria cultural brasileira.

No episódio de estreia (veja aqui), lançado na semana passada, Karinah compartilhou o primeiro ensaio como musa da Mangueira para o desfile de 2025. Já no episódio desta quarta-feira (22) (assista aqui), os fãs poderão conferir momentos de sua preparação física, aulas de samba, dicas de alimentação e os bastidores da criação de seu próximo álbum. O projeto musical, que será lançado após o Carnaval, conta com direção musical de Max Pierre e direção artística de Zeca Pagodinho, prometendo consolidar ainda mais sua trajetória no samba.

“Com essa série, eu quis mostrar que, por trás de todo o brilho e glamour, existe uma pessoa real, com desafios, preparação e uma paixão enorme pelo que faz. Também abri espaço para compartilhar meu dia a dia com os filhos em casa, o andamento da obra da minha casa nova e minha atuação como empresária. É uma forma de me conectar ainda mais com quem me acompanha, compartilhando cada passo dessa jornada única até o Carnaval", explica Karinah

A convite de Guanayra Firmino, presidente da Mangueira, Karinah estará à frente do primeiro carro da escola no desfile deste ano como destaque de chão. Mangueirense de coração, a artista é também madrinha do Programa Social da Mangueira, a convite de Alcione e Chiquinho da Mangueira. Esse projeto, reconhecido pela UNESCO como o maior programa social do mundo, reforça o compromisso da cantora com causas sociais. Karinah é ainda parceira solidária da CUFA (Central Única das Favelas), madrinha do Instituto Zeca Pagodinho, do projeto Empoderadas e da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Com uma carreira sólida no samba, Karinah se tornou uma das vozes mais potentes do gênero no Brasil. Seus três álbuns de estúdio e o álbum visual "Karinah Por Elas" destacam sua versatilidade e talento, enquanto parcerias com nomes como Alcione, Martinho da Vila, Fundo de Quintal, Belo, Neguinho da Beija-Flor e Sorriso Maroto reforçam sua relevância no cenário musical.

No final de 2024, a cantora lançou uma nova versão do clássico "Verdade", em homenagem a Zeca Pagodinho, e o videoclipe, gravado na região serrana do Rio, conta com a participação do ator Murilo Rosa. Em poucas semanas de lançamento, o single já acumula quase 10 milhões de streams e está entre as músicas mais tocadas nas rádios do país. Karinah também marcou o ano ao abrir a turnê comemorativa de 50 anos de carreira de Alcione, encantando públicos por todo o Brasil.