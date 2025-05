Kart Love anuncia gravação de novo audiovisual: “Meu Nome é Kart, Sobrenome Love” Depois de mais de uma década cantando sobre amor, saudade e sofrência, Kart Love está pronto para viver um novo capítulo na sua trajetória... Cartão de Visita|Do R7 14/05/2025 - 10h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Depois de mais de uma década cantando sobre amor, saudade e sofrência, Kart Love está pronto para viver um novo capítulo na sua trajetória. No dia 28 de maio, Salvador será palco da gravação do seu novo audiovisual, batizado com a frase que resume tudo: “Meu Nome é Kart, Sobrenome Love”.

O trabalho, que carrega a identidade do artista, é um reencontro com tudo que fez Kart chegar até aqui: dos pátios das escolas, até os palcos dos grandes festivais. Agora, ele abre o coração em forma de música para contar essa história com ainda mais verdade.

No teaser compartilhado nas suas redes sociais, o artista fala sobre o projeto: “Você conhece o Love, agora conheça o Kart. Esse é o momento da virada. Chegou a hora de cantar pro Brasil inteiro ouvir. Esse audiovisual é meu coração em forma de música. Chegou o grande encontro, nosso DVD de carreira. Meu nome é Kart, o sobrenome é Love. E você vai lembrar.”

Com participações especiais ainda mantidas em segredo, o projeto promete ser um retrato da jornada de um artista que fez do romantismo a sua assinatura. E, se depender de Kart, cada faixa vai fazer todo mundo lembrar por que ele é referência quando o assunto é cantar com sentimento.

‌



Para acompanhar as novidades, siga o artista no Instagram (@kartlove).

Sobre Kart Love

Pioneiro na sofrência, Kart Love sempre busca se reinventar e inovar para seus fãs. Em 2020, lançou a canção "Espelho do Teto" com Jonas Esticado, que movimentou a cena musical e destacou a sofrência em suas composições, assim como “Amor a Três” com Tarcísio do Acordeon, em 2023. Ao longo dos anos, Kart produziu diversos projetos, como "Baú do Love" e "Sofrência Atualizada", consolidando-se no gênero. Com novas parcerias e projetos, como "Pelos Bares do Brasil", Kart continua a expandir seu alcance e a conquistar novos públicos, levando a sofrência para todos os cantos do Brasil.