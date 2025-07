Kell Smith inicia nova turnê com show no Festival de Inverno de Garanhuns, nesta sexta-feira (25) Kell Smith é responsável por grandes hits como "Era Uma Vez", "Girassol", "Respeita as Mina" e "Seja Gentil" e soma cerca de um bilhão... Cartão de Visita|Do R7 25/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kell Smith é responsável por grandes hits como "Era Uma Vez", "Girassol", "Respeita as Mina" e "Seja Gentil" e soma cerca de um bilhão de plays nas plataformas digitais

Cartão de Visita - Entretenimento

A aclamada cantora e compositora Kell Smith, que carrega na trajetória hits certificados com discos de ouro, platina e diamante, se apresenta nesta sexta-feira (25), às 21h, na 33º edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), um dos eventos culturais mais tradicionais do Nordeste. O show tem entrada gratuita e será exibido no YouTube oficial do evento. A apresentação marca o início da nova turnê da artista, com datas e cidades a serem reveladas em breve.

A participação de Kell no FIG deste ano é ainda mais especial, pois foi resultado de uma votação popular, que demonstrou a força e o carinho do público. Reconhecida por hits como "Era Uma Vez", "Girassol", "Respeita as Mina" e "Seja Gentil", a artista paulistana soma quase um bilhão de plays nas plataformas digitais e tem se destacado por levar propósito e causas sociais urgentes através de sua música.

Mais do que números, sua música carrega propósito, identidade e causas sociais urgentes. Filha de pais missionários e com raízes na periferia, Kell Smith encontrou na arte um caminho de libertação e conexão. Diagnosticada com autismo, faz da neurodivergência um eixo de sua narrativa artística e essa representatividade é farol na vida de tantas pessoas e famílias atípicas. Ao completar 12 anos, ganhou do pai uma vitrola achada no lixo e o LP Falso Brilhante de Elis Regina e desde então a Música Brasileira tem sido seu hiperfoco. E com sensibilidade ímpar, transformou esse hiperfoco em ferramenta criativa e fez da vida real, uma de suas principais bandeiras.

‌



Sua trajetória singular une a força da periferia, a devoção à Música Brasileira e o desejo de transformar a cultura em espaço de pertencimento e cura coletiva. Com parcerias que atravessam gerações e gêneros, de Elza Soares (Rock in Rio) a Amado Batista, de Chitãozinho & Xororó a MC Lipi, Kell rompe fronteiras e prova que a Música Brasileira é plural e viva.

Com o bordão “Viva a Música Brasileira”, que ecoa em seus shows, vídeos e conteúdos, a artista convoca o público a valorizar as raízes culturais do país. Kell Smith é mais do que uma artista: é uma ponte entre o Brasil profundo e o Brasil do agora, entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Faz música para pessoas reais, com verdade, coragem e generosidade.

‌



A cantora está preparada para subir ao palco do importante evento nordestino e promete um show com um repertório repleto de hits e músicas que vão animar e emocionar o público presente.

Quanto à futura turnê, Kell está animada para trazer novos detalhes e já revela que, com o desejo de descobrir e valorizar novos talentos da cena da música brasileira, vai convidar um artista local de cada cidade para uma participação especial. As datas e locais das próximas apresentações serão reveladas em breve nas redes sociais da artista e em seus canais oficiais.

‌



Serviço:

Kell Smith no Festival de Inverno de Garanhuns

Dia: 25/07

Horário: 21h

Entrada Gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/ festivaldeinvernodegaranhuns/