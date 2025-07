Kiko Continentino em dose dupla Comemorando 56 anos de vida e 40 de carreira com dois shows, o virtuoso pianista do aclamado grupo Azymuth se apresenta nos dias 31... Cartão de Visita|Do R7 22/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h17 ) twitter

Comemorando 56 anos de vida e 40 de carreira com dois shows, o virtuoso pianista do aclamado grupo Azymuth se apresenta nos dias 31 de julho e 01 de agosto e lança projeto para revitalizar a região da Cantareira, em Niterói, por meio da música

Claudio Reis

O músico mineiro Kiko Continentino, tecladista do emblemático grupo Azymuth, fará duas apresentações em Niterói em comemoração pelos seus 56 anos de vida e 40 de carreira. A maratona musical começa no dia 31 de julho, quinta-feira, às 19h30, com o show de aniversário do músico e diversos convidados na Drop Burger - Reserva Cultural de Cinema em São Domingos. Já na sexta, dia 01 de agosto, às 21h, ele se une aos irmãos Jorge e Alberto com quem compõe o “ContinenTrio”, no Estúdio Onze Botequim, também em São Domingos. Em ambas as apresentações, o baterista será Erivelton Silva.

Os shows fazem parte do projeto do artista de ocupar e revitalizar a região da Cantareira com eventos culturais na democratização do acesso ao Jazz.

- Queremos promover na Cantareira um jazz mais inclusivo, que abrace todas as tribos. Fazer da arte um elemento de integração na formação de novas plateias que possam se interessar pela música do instrumento e conhecer o jazz mais a fundo. Levamos essas ideias aos comerciantes locais e a Drop Burger e o Estúdio Onze abraçaram o propósito com a gente – explica Kiko.

‌



Nascido nas Gerais, radicado em Niterói e cidadão do Mundo

Kiko é um dos mais respeitados artistas da música brasileira. Pianista, compositor, arranjador e produtor, carrega uma trajetória brilhante de mais de 40 anos na cena artística, tendo começado desde cedo numa família altamente musical, aos 15 anos, com seu pai Mauro, também pianista de jazz. Aos 18 anos mudou-se para Niterói onde teve acesso a outras sonoridades que impactaram determinantemente a sequência da sua carreira, como o Rock, a Black Music, o Pop e a MPB, passando a tocar com nomes como Arthur Maia, Renato Rocketh, Cláudio Zoli, Paulinho Guitarra, Emílio Santiago, Fernanda Abreu e Djavan.

‌



Por quase 25 anos, tocou com Milton Nascimento (seu parceiro em três canções), com quem rodou o mundo. Desde 2015 ele integra o lendário grupo Azymuth, mantendo viva a chama do jazz-funk brasileiro e honrando o legado de José Roberto Bertrami.

Kiko segue na estrada em turnês mundiais com o Azymuth e, em paralelo, coleciona diversas realizações, como os projetos especiais "Chansong: a música de Tom Jobim e Michel Legrand", com Lucynha Lima, Valerie Lu e Marcello Ferreira, o álbum MAKIMATRIO ("Combustão Global") com Marcelo Maia e Renato Massa, o grupo ContinenTrio, com seus irmãos Alberto e Jorge Continentino, e a série "Jazz is Dead" (co-parceria de Continentino nas oito faixas), álbum produzido em associação com Adrian Younge e Ali Shaheed Mohamed, precursor do Hip Hop do Brooklin, que teve grande repercussão internacional. O Azymuth acaba de retornar de mais uma tournée norte-americana.

‌



Seu nome está associado a uma constelação internacional, da MPB à bossa-nova e ritmos nordestinos, do Jazz ao Pop. Nomes como Edu Lobo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Hélio Delmiro, Maria Bethânia, João Bosco, Chico Buarque, Marcos Valle, Toninho Horta, Leila Pinheiro, Maurício Einhorn, Ivan Lins, Dione Warwick, Wayne Shorter, Ron Carter, Billy Cobham, Dave Liebman, Raul de Souza, Tim Ries (dos Rolling Stones), Didier Lockwood, Seu Jorge, Ivete Sangalo, Nivaldo Ornelas, Mart’nália, Quarteto Jobim Morelenbaum, Robertinho Silva, Criolo, DJ Nuth, Marcelo D2, João Donato, Alcione, Edi Rock (dos Racionais), Rincon Sapiência, Jane Duboc, Carlos Dafé, Arthur Verocai, MPB4, Quarteto em Cy, Maria Rita, Jorge Benjor, Dominguinhos, Elba Ramalho, entre muitos e muitos artistas. Seu trabalho como compositor é pródigo, é autor de mais de 600 músicas.

Serviço:

Aniversário & Show Especial do maestro Kiko Continentino com convidados especiais

Data e hora: 31 de julho, às 19h30

Local: Drop Burger – Reserva Cultural de Cinema

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói

Ingresso: R$ 10

Complexo com estacionamento e segurança

Instagram: @dropburger

Estúdio Onze Botequim - ContinenTrio

Data e hora: 01 de agosto, às 21h

Local: Praça Leoni Ramos, 09, São Domingos, Niterói/RJ

Couvert Artístico: R$ 10

Reservas pelo whatsapp: (21) 982085342 ou por direct no

Instagram: @estudio11botequim

Rede social:

Kiko Continentino - https://www.instagram.com/ kikocontinentino/

https://www.facebook.com/ share/15vQFu6iNs/