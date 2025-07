La Terrazza traz excelência gastronômica e sustentabilidade para as montanhas de Serra Negra Localizado a mil metros de altitude, no coração da estância hidromineral de Serra Negra (SP), o restaurante La Terrazza é um verdadeiro... Cartão de Visita|Do R7 10/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h57 ) twitter

Localizado a mil metros de altitude, no coração da estância hidromineral de Serra Negra (SP), o restaurante La Terrazza é um verdadeiro refúgio gastronômico inspirado na Toscana. Integrando o seleto grupo de restaurantes mais belos do Circuito das Águas Paulista, o espaço alia sofisticação, gastronomia italiana contemporânea e um compromisso genuíno com a hospitalidade e a sustentabilidade.

Com projeto arquitetônico encantador, o La Terrazza oferece ambientes internos e externos que acomodam até 120 pessoas, além do charmoso Salão de Pedras, reservado para eventos intimistas como mini weddings, encontros corporativos e o exclusivo Piano Jazz, realizado mensalmente para até 50 convidados.

A cozinha é comandada pelo chef paulistano Allan Trigo, que desde 2022 trouxe inovação e excelência técnica ao cardápio. Com passagens por importantes casas da capital paulista, Allan imprime personalidade em receitas autorais e releituras de clássicos da gastronomia italiana, sempre priorizando ingredientes de alta qualidade e massas 100% artesanais, produzidas no próprio restaurante.

O restaurante faz parte do Grupo Café Boteco, fundado pelo empresário Rafael Dias Accorsi, responsável por transformar a cena gastronômica de Serra Negra ao longo dos últimos anos. Desde a inauguração do primeiro restaurante, o Café Boteco, em 2008, Accorsi diversificou sua atuação no setor de food service, reunindo sob sua marca estabelecimentos como a Lanchonete Americana, a cafeteria Dita, a gelateria Pebo, o buffet Norma, a padaria artesanal Panne e as choperias Fontana do Chopp e Botecário. Sua visão empreendedora une estética refinada, qualidade culinária e excelência no atendimento.

À frente da gerência geral do grupo está Tatiana Tolentino Mosca, antropóloga e educadora com atuação marcante desde 2017. Responsável pelo funcionamento diário das casas, gestão de pessoas, eventos e expansão de negócios, Tatiana lidera com atenção aos detalhes e forte comprometimento com práticas ESG. Graças a esse trabalho, o La Terrazza conquistou o selo de sustentabilidade da Fundación Restaurantes Sostenibles, da Espanha — sendo o único restaurante no Brasil com essa certificação. O reconhecimento contempla práticas sustentáveis em todas as etapas, desde a origem dos ingredientes até o cuidado com colaboradores e o impacto ambiental.

Mais informações: www.laterrazza.com.br