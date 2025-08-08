Lançamento do livro “Pare de Mentir para Si Mesmo” acontece dia 12 de agosto na livraria Drummond De Bernadete Moraes, livro traz reflexões sobre como a mente fabrica realidades ilusórias se autossabotando e revela como reprogramá... Cartão de Visita|Do R7 07/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h57 ) twitter

De Bernadete Moraes, livro traz reflexões sobre como a mente fabrica realidades ilusórias se autossabotando e revela como reprogramá-la

O lançamento do livro “Pare de Mentir para Si Mesmo” (R$ 74,90), ed. Gente, da psicanalista sistêmica, hipnoterapeuta e pedagoga, Bernadete Moraes, co-autora do best-seller “Seja (Im) Perfeito”, será dia 12 de agosto, na Livraria Drummond, em São Paulo (SP).

Bernadete Moraes compartilha em sua nova obra, décadas de experiência profissional em clínica, projetos e empresas, revelando como a mente fabrica realidades ilusórias para sobreviver, e como é possível reprogramá-la e contornar esses mecanismos a partir da tomada de consciência. “Através do método psicossistêmico que aplico, utilizando ferramentas integrando a ciência, a psicanálise, a hipnose e abordagens sistêmicas, ensino como é possível desmontar as armadilhas inconscientes e reescrever, com clareza e autonomia, a história que realmente se deseja e merece viver”, diz a autora.

No livro “Pare de Mentir para Si Mesmo”, que possui o Selo Gente Autoridade, o leitor irá identificar padrões de autossabotagem que bloqueiam sua paz interior; compreender por que a mente cria narrativas falsas – e como interromper esse ciclo e irá explorar traumas, crenças e lealdades familiares sob uma nova perspectiva psicossistêmica, entendendo de forma clara, suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais, e o quanto isso contribui em suas relações interpessoais e com o meio em que vive.

Além disso de uma leitura que irá mudar os padrões de pensamento, o livro traz também exercícios vivenciais que desbloqueiam emoções e fortalecem a autonomia emocional; reconstruindo- a com base em consciência, presença e autorresponsabilidade. Ao identificar os sentimentos e padrões que paralisam, será possível libertar-se com clareza e força de crenças limitantes e reescrever uma nova história de vida. “Quando não curamos as causas, a mente apenas repete os padrões de sofrimento, e, parar de mentir para si mesmo é um ato de amor e coragem”, pontua Bernadete Moraes.

Para quem adquirir o livro na pré-venda, ganhará de bônus a Master Class – Pare de Mentir para Você! em que se irá aprender sobre as ferramentas que entendem a mente e rompem com a autossabotagem.

Também no mesmo dia e horário, acontecerá o lançamento do livro “O Poder do Egoísmo Consciente”- Como se colocar em primeiro lugar sem culpa e mudar tudo ao seu redor – do autor, o terapeuta Vivaldo Neto.

Sobre a autora

Bernadete Moraes é Psicanalista Sistêmica, Hipnoterapeuta, Pedagoga, pós-graduada em Educação Infantil, Mestre em Educação e Doutoranda em Pedagogia Sistêmica. É também, Presidente do Grupo Horizonte, responsável por 14 polos de graduação e pós-graduação EAD e pelo Colégio Horizonte, que atende da Educação Infantil ao Ensino Médio, sendo referência na conexão entre Educação e Saúde Mental. Com mais de 30 anos de atuação na Educação e duas décadas dedicadas à integração com a Saúde Mental, foi coordenadora no Senac e no Kumon, sempre promovendo inovação e excelência na formação de pessoas.

Bernadete é coautora de três livros: “Mulheres na educação”, “Heróis implacáveis” e “Seja (im)perfeito”, este último best-seller publicado pela Editora Gente em 2022. Também participou como conferencista com trabalhos apresentados nos Congressos Internacionais de Consciência Sistêmica e de Direitos Humanos de Coimbra.

Sua missão é integrar saúde mental, educação e desenvolvimento humano, promovendo qualidade de vida, equilíbrio emocional e autoconhecimento com profundidade, ciência e amorosidade.

Como vereadora da cidade de Socorro (SP), liderou projetos voltados ao resgate do autoconhecimento e ao aumento da autoestima, contribuindo diretamente para o fortalecimento da saúde emocional e social de diversas comunidades. Essa experiência ampliou sua visão sobre a importância de políticas públicas que integrem Educação e Saúde Mental.

Serviços

Pré venda livro “Pare de Mentir para Si Mesmo” - Descubra como sua mente engana você e aprenda a superar a autossabotagem com ferramentas de saúde mental.

Editora Gente - Selo Gente Autoridade

Valor: R$ 74,90

https://www.editoragente.com. br/pare-de-mentir-para-si- mesmo-7393/p

Lançamento oficial e presencial:

Dia 12 de agosto às 19h – Livraria Drumond – Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073