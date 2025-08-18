Laura Finocchiaro apresenta “Mulher de Púrpura” no Centro Cultural São Paulo Com entrada gratuita, show da cantora e compositora independente acontece no sábado 23 de agosto, às 19h Cartão de Visita|Do R7 18/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h58 ) twitter

Com entrada gratuita, show da cantora e compositora independente acontece no sábado 23 de agosto, às 19h

Empoderar as mulheres. Na música, na vida. Combater a misoginia, o etarismo, as regras do mercado. Assim a cantora, guitarrista, compositora e produtora musical Laura Finocchiaro vem construindo sua trajetória no cenário da música independente. Assim ela segue em seus 43 anos de carreira, alheia a modismos, fora de caixinhas e acreditando no poder da arte para tornar o mundo melhor. Com todos esses propósitos, Laura apresenta o show “Mulher de púrpura” no Centro Cultural São Paulo, no dia 23 de agosto, às 19h, com entrada gratuita.

O show estreou em Porto Alegre, cidade natal de Laura, em 2023, quando ela estava lançando o single “Mulher de púrpura” nas plataformas digitais. A música é uma parceria dela com o sobrinho Ricardo Finocchiaro Bolsoni, filho único de sua irmã mais velha, a multiartista Lory F. A letra faz uma homenagem a todas as mulheres, em especial a Lory F. (irmã de Laura e mãe de Ricardo, falecida no ano de 1993) e marca a primeira parceria musical da dupla. Lory também é lembrada por Laura quando canta “Baleada noturna” (Lory F).

“Na verdade, este show é uma homenagem a todas as mulheres”, conta Laura Finocchiaro, que aproveita para reverenciar várias compositoras no repertório: Rita Lee em “Mamãe Natureza” (Rita Lee), Angela Ro Ro em “Compasso” (Ro Ro e Ricardo Mac Cord) e Cássia Eller em “Eles” (Cássia Eller, Tavinho Fialho e Luiz Pinheiro). Laura resgata também um sucesso dos anos 1980 da banda de punk rock paulista As Mercenárias: "Me perco nesse tempo" (Ciça, Ana Maria Machado e Sandra Coutinho).

‌



É claro que Laura Finocchiaro também vai interpretar canções próprias, como suas parcerias com Cazuza, “Tudo é amor”, e com Caio Fernando Abreu, “Poltrona verde”.

E se a proposta é homenagear mulheres, não poderia faltar “Mulher Maria”, que ela fez para sua companheira de vida, e “Gayvotas Futebol Clube (Onda nova)” – parceria dela com a escritora Cristina Santeiro, composta para a trilha sonora do filme cult "Onda nova", censurado em 1983 e lançado este ano –, uma ótima oportunidade de homenagear as jogadoras de futebol, em especial as da seleção brasileira, que acabaram de conquistar a Copa América Feminina. Aliás, será a primeira vez que Laura apresentará a música ao vivo.

‌



Para apresentar todos os tons de púrpura deste show, Laura Finocchiaro contará com Hans Zeh (teclados, backing vocal e produção musical), Gigi Magnocavallo (baixo e backing vocal), Lucas Araújo (guitarra) e Ulisses da Hora (bateria).

O show recebe apoio da Rádio Antena Zero, rádio web que apresenta o programa “O Brasil de Laura”, em que Laura faz a locução, a produção e a curadoria, visando a valorizar a cena e os artistas da música independente brasileira.

‌



O que anda fazendo Laura Finocchiaro?

Em março deste ano, Laura lançou “Gayvotas Futebol Clube (Onda nova)”, parceria dela com a escritora Cristina Santeiro composta para a trilha sonora do filme "Onda nova", censurado em 1983 e que chegou aos cinemas no mesmo dia em que a música chegou às plataformas de streaming.

Também este ano, Laura cantou na abertura da Parada LGBT+ de São Paulo, a maior do mundo. Ao lado do Dzi Croquette Ciro Barcellos e de outros artistas, ela interpretou com muita emoção o “Hino Nacional Brasileiro”, firmando as pessoas 60+, os artistas independentes e as mulheres na militância.

Para aproveitar o sucesso que fez a reprise do TV Colosso no Canal Viva, ela vai lançar, nas plataformas digitais, um de seus hits na trilha do programa comandado pela personagem Priscila, a produtora de TV 100% canina: “Malabi” (Laura Finocchiaro e Leca Machado), que chegará às plataformas digitais no Dia das Crianças, 12 de outubro.

Lembrando que, toda semana, a artista apresenta, produz e faz a curadoria do programa "O Brasil de Laura" na Rádio Antena Zero, via web. O programa vai ao ar às quintas-feiras, das 23h à meia-noite, reprisado aos domingos, das 10h às 11h.

Plataformas Oficiais Laura Finocchiaro:

https://laurafinocchiaro.com. br/site/

https://www.instagram.com/ laurafinocchiaro/

https://open.spotify.com/intl- pt/artist/ 1Q5RXd4YqQRATf0QmIc7Vs

https://www.youtube.com/ laurafinocchiaro

Serviço:

Show “Mulher de púrpura” de Laura Finocchiaro

Local: Centro Cultural São Paulo

Endereço: Rua Vergueiro, 1000, Liberdade, São Paulo-SP

Data: 23 de agosto (sábado)

Horário: 19h

Ingressos gratuitos – distribuição a partir das 17h

Duração: 60 minutos