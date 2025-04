Leo Jaime comemora 65 anos com hit “A fórmula do amor” no topo de sua trajetória musical Levantamento do Ecad destaca as obras mais executadas do cantor e os intérpretes que mais gravaram suas composições Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h45 ) twitter

Leo Jaime completa 65 anos nesta quarta-feira, dia 23 de abril. Natural de Goiânia (GO), o cantor, compositor e ator é um dos nomes mais marcantes do rock nacional dos anos 1980, com hits que atravessaram gerações. Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um estudo musical a partir das suas 126 obras musicais e 258 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.



O levantamento mostra que “A fórmula do amor”, parceria com Leoni, é a música mais tocada do artista nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. A canção também lidera o ranking das mais regravadas, com 38 fonogramas identificados na base do Ecad.



Outros clássicos como “A vida não presta”, “Nada mudou” e “As sete vampiras” também se destacam entre as mais executadas, reafirmando a relevância da obra de Leo Jaime no cenário musical brasileiro.



O estudo também revelou que Leoni é o intérprete que mais gravou músicas de autoria de Leo Jaime, seguido por Paula Toller, com 13 e 11 regravações cada um, respectivamente.



Ranking das músicas de autoria de Leo Jaime mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)



Posição Música Autores 1 A fórmula do amor Leo Jaime / Leoni 2 A vida não presta Leo Jaime / Selvagem Big Abreu / Leandro Verdeal 3 Nada mudou Leo Jaime 4 As sete vampiras Leo Jaime 5 Rock estrela Leo Jaime 6 Fotografia Leo Jaime / Leoni 7 O pobre Leo Jaime / Herbert Vianna 8 Conquistador barato Leo Jaime 9 Só Leo Jaime 10 É, eu sei Leo Jaime / Leandro Verdeal

Top 5 das músicas de autoria de Leo Jaime mais gravadas

Posição Música Autores 1 A fórmula do Amor Leo Jaime / Leoni 2 Rock da cachorra Leo Jaime 3 Infiel Felipe Abreu/ Leo Jaime 4 A vida não presta Leo Jaime / Selvagem Big Abreu / Leandro Verdeal 5 Fotografia Leo Jaime / Leoni