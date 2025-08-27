Léo & Raphael levantam a arena e o Palco Amanhecer no segundo dia de Barretos Dupla abriu o PBR e embalou a madrugada no Palco Amanhecer da 70ª Festa do Peão Cartão de Visita|Do R7 27/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h18 ) twitter

Dupla abriu o PBR e embalou a madrugada no Palco Amanhecer da 70ª Festa do Peão

No último sábado (23), durante a 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, Léo & Raphael viveram uma noite inesquecível. A dupla foi responsável pela abertura do PBR (Professional Bull Riders), maior campeonato de montaria em touros do mundo, na Arena, levando ao público uma apresentação eletrizante, marcado por chamas cenográficas, riffs de guitarra e o sucesso “Tropa do Agro”, canção criada especialmente para a PBR e que se tornou trilha perfeita para a ocasião.

Já na madrugada, os artistas subiram ao Palco Amanhecer com um show completo, reunindo seus maiores sucessos. O repertório incluiu “As Menina da Pecuária”, parceria com Ana Castela, “Partiu Rodeio”, hit do mais recente DVD “Caipira’s no Barretão”, o sucesso “Tipo Yellowstone” e muito mais, levantando a multidão durante o nascer do sol.

“Se apresentar em Barretos é sempre especial! Já tocamos aqui outras vezes, e para nós que somos do rodeio e amamos isso, abrir o PBR e cantar novamente é muito gratificante. Foi a realização de mais um sonho e uma das noites mais especiais da nossa carreira”, afirmaram Léo e Raphael.

Com duas participações marcantes na 70ª Festa do Peão de Barretos, Léo & Raphael consolidam ainda mais seu espaço no cenário sertanejo, levando sua identidade única e a força do “agronejo” para um dos eventos mais importantes da música no Brasil.