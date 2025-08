Liraz lança o single “Faryad”, um grito musical por liberdade e transformação Hoje, a cantora e atriz iraniano-israelense Liraz lança "Faryad" (“Grito”), primeiro single de seu aguardado novo álbum Azadi, previsto... Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h18 ) twitter

Hoje, a cantora e atriz iraniano-israelense Liraz lança "Faryad" (“Grito”), primeiro single de seu aguardado novo álbum Azadi, previsto para o dia 24 de outubro. Em colaboração com o renomado produtor e multi-instrumentista Adrian Younge, Liraz entrega uma faixa visceral e cinematográfica, que une tradição persa à ousadia sonora contemporânea.

Cantada em farsi, “Faryad” é uma explosão de emoção e resistência. A canção se constrói sobre camadas de percussões profundas e metais orquestrais dramáticos — marcas registradas da produção de Younge —, evoluindo até um clímax arrebatador. Os versos evocam imagens poéticas de olhos em chamas e cabelos ao vento, símbolos de desejo, liberdade e metamorfose. É um grito que nasce do íntimo, entre a dor e a força de seguir adiante.

“Faryad” marca o início de uma nova fase na trajetória de Liraz, reafirmando seu papel como voz poderosa pela liberdade das mulheres iranianas. Com uma sonoridade que funde o psicodelismo do Oriente Médio pré-revolução com arranjos orquestrais analógicos e pulsantes, a música antecipa o impacto que Azadi promete causar.