Ludmilla é confirmada no palco principal do AfroFuture na estreia do festival nos EUA Cantora se apresenta em Detroit ao lado de grandes nomes da música negra, como Davido e Kaytranada Cartão de Visita|Do R7 24/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h05 )

Ludmilla foi anunciada como uma das atrações do AfroFuture Festival, que acontecerá pela primeira vez nos Estados Unidos. A estrela brasileira sobe ao palco principal no dia 17 de agosto, em Detroit, ao lado de nomes como Davido e Kaytranada, representando a força global da música negra.



"Tô me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa edição histórica do AfroFuture. Esse festival celebra a potência da cultura negra e estar no palco ao lado desses artistas incríveis, representando o Brasil, é uma alegria imensa.”, celebra Ludmilla.

O AfroFuture nasceu em Gana, em 2017, sob o nome Afrochella, e se consolidou como um dos principais festivais de celebração da cultura africana. A edição americana marca um novo capítulo na expansão do evento.

Antes da apresentação no festival, Ludmilla desembarca nos Estados Unidos com a turnê Numanice 3, que estreia em solo americano no início de abril, com show no Historic Virginia Key Beach Park, em Miami.

No Brasil, a turnê segue em alta. Ontem, a venda de ingressos para a nova data em São Paulo esgotou em menos de uma hora. Atendendo à demanda do público, Ludmilla anunciou um show extra na cidade. Além da apresentação no dia 7 de junho, a cantora também se apresentará no Centro Esportivo Tietê no dia 8 de junho. As vendas acontecem no Sympla <Link>.