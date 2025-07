Lugar mais frio do Brasil pelo 2º dia seguido, Monte Verde (MG) registra temperatura negativa Distrito de Camanducaia é atingido por geada, fica com as suas paisagens congeladas e Inmet confirma o vilarejo mineiro como o local... Cartão de Visita|Do R7 17/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h37 ) twitter

Enquanto se prepara para receber os turistas com novas atrações do festival Inverno nas Montanhas, que conta com apresentações musicais gratuitas em todos os finais de semana até o final de julho, Monte Verde (MG) foi, pelo segundo dia consecutivo, o lugar mais frio do Brasil ao registrar temperatura média mínima de -0,3ºC, nesta quarta-feira, segundo as medições das estações meteorológicas locais. O distrito de Camanducaia também foi atingido por uma forte geada, que deixou as paisagens congeladas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou o vilarejo mineiro como o local mais gelado do país, assim como já havia ocorrido na última terça-feira, quando os termômetros apontaram 1,5ºC e também houve geada.

Essa é a segunda vez neste ano que o tradicional destino turístico do Sul de Minas conta com temperatura negativa. No último dia 25 de junho, a localidade havia sido atingida por um frio de -3ºC, de acordo com o Inmet.

“O frio intenso cria um ambiente ainda mais encantador no nosso charmoso vilarejo e é um atrativo especial para os turistas que visitam o distrito, que voltou a ficar com as suas paisagens esbranquiçadas pela geada”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

