Luiza Martins anuncia turnê inédita nos Estados Unidos Nome de destaque do sertanejo carregue seus sucessos para cidades norte-americanas em novembro e dezembro Cartão de Visita|Do R7 12/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nome de destaque do sertanejo carregue seus sucessos para cidades norte-americanas em novembro e dezembro

Luiza Martins, um dos maiores nomes do sertanejo atual, acaba de anunciar sua primeira turnê nos Estados Unidos. Com dados confirmados em Boston (27/11), Danbury (28/11), Filadélfia (29/11) e São Francisco (30/11), a turnê marca um importante passo na carreira do artista, que irá levar seu repertório de sucessos a um público campo do exterior.

Com mais de 180 milhões de visualizações em seu canal no YouTube e uma legião de fãs nas redes sociais, Luiza Martins conquistou destaque no cenário musical brasileiro. A cantora cantou nos palcos do país norte-americano um repertório vigoroso com os grandes sucessos de seus dois álbuns de estúdio, "Continua" e "Intensa Até Demais", e sucessos marcantes como "S de Saudade" e "Ponto Final", que a consagraram como uma das artistas mais queridas do gênero.

Lançado em junho, "Intensa Até Demais" soma mais de 20 milhões de streams no Spotify, com destaque para o mais recente single "Playlist Safada". Além do sucesso com suas músicas autorais, Luiza também chamou atenção nas redes sociais com "Baby Doeu Demais, sua versão de "Locked Out of Heaven", de Bruno Mars, divulgada neste mês e que viralizou de forma imediata.

Os ingressos para a turnê nos EUA estarão disponíveis em breve. A cantora mineira promete uma série de apresentações que irão trazer ao público internacional a essência do sertanejo brasileiro, com todo o carisma e talento que a colocaram entre os principais artistas da atualidade.